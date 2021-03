Jason Statham tái xuất với phim hành động ‘Wrath of Man’

Bên cạnh vai chính do Jason Statham đảm nhận, trailer mới ra mắt của “Wrath of Man” còn xuất hiện rapper Post Malone trong vai khách mời.

Jason Statham diệt cướp trong trailer 'Wrath of Man' MGM Studios tung trailer đầu tiên của "Wrath of Man" - bộ phim giật gân do Guy Ritchie làm đạo diễn và Jason Statham thủ vai chính.

Theo IndieWire, MGM Studios mới tung trailer đầu tiên của Wrath of Man - bộ phim giật gân do Guy Ritchie làm đạo diễn và Jason Statham sắm vai chính.

Trong phim, ngôi sao người Anh vào vai H - nhân viên mới của một công ty cung cấp dịch vụ hộ tống xe chở tiền. Khi cướp có vũ trang tấn công đoàn xe nhân vật đang bảo vệ, gã nhanh chóng hạ gục nhóm tội phạm một cách gọn gàng và điệu nghệ.

Jason Statham thủ vai một nhân viên bảo an bí ẩn tên H trong Wrath of Man. Ảnh: MGM.

Rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc Post Malone có màn xuất hiện chóng vánh trong trailer dài gần ba phút. Anh thủ vai một trong những kẻ tấn công bị H tiêu diệt. Màn trình diễn chết chóc khiến đội bảo an không khỏi nghi ngờ thân thế của tay đồng nghiệp mới bí ẩn.

Trên trailer, Bullet (Holt McCallany) đã ngỡ ngàng thốt lên: “Kỳ lạ quá. Cứ như gã ta muốn cái xe chở tiền bị đâm trúng vậy. Hắn ta đâu phải cớm”. Tiếp đếp, nhân vật do Josh Hartnett thủ vai đáp lại: “Nếu không phải cớm thì là gì?”.

Câu hỏi nhanh chóng được giải đáp ở giữa trailer, khi một phần quá khứ của H được tiết lộ. Gã là trùm tội phạm, đang ẩn thân để truy tìm và trả thù kẻ đã sát hại con trai mình. “Tôi cần biết kẻ nào đã giết con trai mình”, gã đàn ông bí ẩn do Statham thủ vai nói.

Wrath of Man đánh dấu màn hội ngộ của Jason Statham với đạo diễn Guy Ritchie sau Snatch (2000) và Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998). Nhờ màn hợp tác với Ritchie những năm đầu sự nghiệp, Statham đã nhanh chóng vươn lên, trở thành gương mặt vàng của dòng phim hành động.

Bộ phim mới còn có sự góp mặt của Jeffrey Donovan, Laz Alonzo, Raúl Castillo, Deobia Oparei, Eddie Marsan và con trai huyền thoại Clint Eastwood - Scott Eastwood. Dự án ban đầu có tên Cash Truck.

Wrath of Man dự kiến phát hành tại rạp từ 7/5.