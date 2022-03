Jason Momoa và Channing Tatum cùng đi xem 'The Batman'

Channing Matthew Tatum là một diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh được biết đến nhiều nhất qua bộ phim Step Up, G.I. Joe: The Rise of Cobra, 21 Jump Street, Kingsman,... Năm 2012, Tatum được tạp chí People trao danh hiệu "Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất". Theo tạp chí Forbes thống kê, anh là nam diễn viên điện ảnh có thu nhập cao thứ nhì năm 2013, sau Robert Downey, Jr.

26/4/1980 Nơi sinh: Cullman, Alabama, Mỹ