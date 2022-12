Jason Momoa từ chối vai diễn khoe cơ bắp

Tài tử Jason Momoa từng từ chối tác phẩm "Guardians Of The Galaxy" vì không muốn cởi trần, phô trương hình thể xuyên suốt bộ phim.

Jason Momoa trong chương trình Jimmy Kimmel Live hồi tháng 11.

Theo The Things, Jason Momoa từng tham gia thử vai cho loạt Guardians Of The Galaxy (2014). Anh casting vai tù nhân Drax (về sau do Dave Bautista đảm nhận) và có những tương tác, đọc thoại cùng nam chính Chris Pratt.

"Một trong những buổi casting thú vị nhất đời tôi là cùng với Chris. Anh ấy thật phi thường. Tôi rất vui khi Chris dẫn dắt bộ phim bởi anh ấy vừa hài hước, vừa có thể ứng biến tốt. Thực sự rất tuyệt vời", Momoa bày tỏ trên IGN.

Nhưng bất chấp trải nghiệm tích cực khi thử hóa thân thành Drax, ngôi sao gốc Hawaii cuối cùng từ chối vai này. Thời điểm đó, Momoa cần tập trung vào công việc đạo diễn và không muốn đóng thêm dạng vai "không mặc áo" trong phim hành động.

Jason Momoa ấn tượng tốt về Chris Pratt khi tham gia casting cho Guardians Of The Galaxy. Ảnh: Metro.

Momoa nghĩ rằng Dave Bautista phù hợp với nhân vật vì nam diễn viên sở hữu cơ bắp hoàn hảo, dễ dàng thể hiện tốt ý đồ của đạo diễn khi phô trương da thịt xuyên suốt mạch phim.

"Vai Drax thực sự không phù hợp với thời đại của tôi. Tôi chẳng muốn lại cởi áo thêm lần nữa. Vì thế, tôi đưa ra lựa chọn tỉnh táo hơn. Tôi muốn mọi người nhìn thấy khía cạnh khác trong con người tôi", tài tử giải thích.

Momoa cho rằng Drax rất giống vai diễn anh từng đảm nhận trong Stargate: Atlantis. Bên cạnh đó, lý do khác khiến Momoa từ chối tham gia Guardians Of The Galaxy vì lịch trình quay phim dày đặc, không có nhiều thời gian để chăm sóc các con.

Hiện tại, sau khi đi một vòng lớn, tài tử sinh năm 1979 lại trở về với dạng vai cơ bắp. Anh chuẩn bị tái ngộ khán giả qua bom tấn Aquaman and the Lost Kingdom, đồng thời tham gia diễn xuất cùng John Cena trong Fast X và Killer Vacation - dự án hài hành động sắp bấm máy của Warner Bros.