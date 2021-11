Jason Momoa mắc Covid-19 sau khi dự công chiếu phim 'Dune'

Tài tử Jason Momoa và vận động viên trượt ván Erik Ellington cắm trại bên ngoài nhà để cách ly với gia đình. Cả hai đang hồi phục tốt sau khi mắc Covid-19.

Ngày 2/11, People đưa tin Jason Momoa đang tự điều trị sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trên Instagram, tài tử Hollywood xác nhận nhiễm bệnh sau khi dự buổi ra mắt bom tấn Dune ở London (Anh), khoảng hai tuần trước.

"Tôi bị mắc Covid-19 sau hôm đó. Tôi gặp nhiều người ở London và họ đã dành cho tôi những lời khen. Vì vậy, tôi cũng không rõ nguồn lây là ai cả", anh chia sẻ.

Hiện tại, Momoa và vận động viên trượt ván Erik Ellington - người cũng nhiễm bệnh - đang cách ly bên ngoài nhà tài tử. Cả hai cắm trại ngoài sân để hạn chế tiếp xúc với gia đình. Momoa mô tả bầu không khí cách ly bớt buồn chán vì có Ellington ở cùng.

"Tôi vẫn ổn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm", Momoa viết trên trang cá nhân.

Jason Momoa chụp ảnh cùng Timothée Chalamet và Zendaya trên thảm đỏ công chiếu Dune. Ảnh: Metro.

Theo People, nước Anh đang chứng kiến ​​sự tăng nhẹ số ca mắc Covid-19 sau mùa hè. Đa số trường hợp nhiễm bệnh là trẻ em ở độ tuổi đi học vì chưa được tiêm chủng.

Tờ Fox News cho biết Jason Momoa dành cả năm bận rộn ở Anh để quay tác phẩm Aquaman and the Lost Kingdom. Phim dự kiến ​​khởi chiếu vào tháng 12/2022. Trước đó, chia sẻ trong The Ellen Show, nam diễn viên tiết lộ bị trầy xước giác mạc, gãy xương sườn, thoát vị đĩa đệm và những vết bầm trong lúc quay phim này.

"Tôi có một chấn thương bên trong cần phải loại bỏ nhờ phẫu thuật. Khi tiến hành phẫu thuật, tôi mới biết cơ thể còn bị tổn thương vì nhiều nguyên nhân khác", anh nói.