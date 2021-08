Jason Momoa gây thất vọng với phim mì ăn liền

Bộ phim hành động, giật gân "Sweet Girl" với tài tử Jason Momoa trong vai chính gây hụt hẫng vì cách kể thiếu hiệu quả, uổng phí ý tưởng trung tâm khá thú vị.

Thể loại: Chính kịch, hành động, giật gân

Đạo diễn: Brian Andrew Mendoza

Diễn viên: Jason Momoa, Isabela Merced, Adria Arjona…

Điểm: 5/10

Theo Cinema Blend, hồi đầu tuần, trên Instagram cá nhân, nam diễn viên Jason Momoa đã chia vui cùng người hâm mộ thành tích mà phim hành động Sweet Girl có anh đóng chính đạt được. Bộ phim là tác phẩm có lượt xem cao nhất ba ngày cuối tuần qua trên dịch vụ xem video trực tuyến Netflix.

Bài đăng của Momoa có đoạn: “Cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến tuyệt vời các bạn dành cho Sweet Girl. Chúng tôi là quán quân tuần vừa qua trên Netflix. Vì chưa bao giờ đứng hạng nhất cả, nên giờ tôi vui lắm. Bộ phim do bạn tốt nhất của tôi đạo diễn. Isabela, cháu tuyệt lắm. Adriana, Jeff, tôi yêu hai người. Cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ”.

Tuy nhiên, trên Rotten Tomatoes, các cây bút phê bình chỉ chấm Sweet Girl số điểm 18%. Một kết cục dễ hiểu cho bộ phim được cầm trịch bởi một nhà làm phim chuyên nghề sản xuất. Sweet Girl là phim điện ảnh đầu tay của nhà sản xuất Brian Andrew Mendoza trong vai trò đạo diễn.

Ý tưởng độc đáo bị lãng phí

Nội dung Sweet Girl xoay quanh gia đình Ray Cooper (Jason Momoa) - một người chồng chung thủy và người cha tận tụy. Vợ Cooper (Adria Arjona) không may bị ung thư, đẩy gia đình tới chỗ kiệt quệ về kinh tế. May mắn ngỡ đã mỉm cười khi chị được kê một loại thuốc chữa trị ung thư hiệu quả sắp mở bán.

Tuy nhiên, vào phút cuối, công ty dược nắm bản quyền loại thuốc này đã rút nó khỏi thị trường. Trong cơn giận giữ, Ray thề rằng giám đốc hãng dược sẽ chết nếu vợ anh không qua khỏi. Vợ Cooper đã qua đời không lâu sau đó. Cái chết gián tiếp đẩy hai bố con vào vòng xoáy trả thù và thuyết âm mưu chết người.

Ray Cooper đã truyền cho con gái niềm say mê quyền Anh từ thuở tấm bé.

Về tổng thể, nội dung Sweet Girl tách thành hai nửa rõ rệt, tương đương với hai hồi đầu và hối cuối của phim. Chia cách hai phần là một cú lật ngược tình huống khá ấn tượng. Tuy nhiên, ý tưởng này rất tiếc không song hành cùng chất lượng.

Đầu phim, khán giả được dẫn dắt vào thế giới của Sweet Girl qua góc nhìn của Ray Cooper, người đàn ông mang vẻ ngoài thô ráp nhưng trái tim lại hết mực dịu dàng. Sau khi vợ chết, ta cùng Ray nếm trải nỗi đau mất mát trộn lẫn cơn oán hận và khát khao bắt kẻ thủ ác phải trả giá.

Ta thấy anh hành động, thấy anh phạm sai lầm rồi tìm cách sửa chữa nó. Ta thấy anh từ chỗ một người đàn ông bình dị biến thành kẻ giết người, rồi tên tội phạm bỏ trốn. Đó là một hành trình dài, đầy rẫy những thử thách khó khăn… và không dẫn đến đâu cả.

Thay vì tập trung bồi đắp, chuẩn bị cho màn lật mở ở phút cao trào, nửa đầu của bộ phim lan man, sa đà vào câu chuyện mà không lâu nữa, khán giả sẽ phát hiện ra đã hoàn toàn bế tắc. Khi họ (và cả bộ phim) vẫn đang loay hoay với câu hỏi “Chuyện quái gì đang xảy ra?”, mạch phim đột ngột chuyển hướng.

Trong lịch sử, tảng băng trôi khiến con tàu Titanic gãy làm đôi. Còn cao trào được tung ra khi khán giả chưa sẵn sàng khiến Sweet Girl trật khỏi đường dây câu chuyện. Khán giả xem nửa sau của phim mà như theo dõi một tác phẩm hoàn toàn khác.

Sự thiếu nhất quán không phải vấn đề duy nhất mà Sweet Girl mắc phải. Phim tung ra hệ thống nhân vật phức tạp, có liên hệ lẫn nhau và ảnh hưởng sâu sắc đến nội dung phim. Thế nhưng, họ - từ nam chính Ray Cooper, cô con gái Rachel Cooper của anh đến tay sát thủ máu lạnh - đều hiện lên sơ sài trong tính cách và mơ hồ về động cơ.

Quá khứ của các nhân vật thường xuyên bị phim bỏ quên, khiến khán giả khó kết nối các sự kiện đơn lẻ thành bức tranh toàn cảnh. Sweet Girl rời rạc, khiến những ai mong chờ nó vì cái tên Jason Momoa không khỏi thất vọng.

Công thức sản xuất hàng loạt của Netflix

Việc Netflix trao quyền chỉ đạo một dự án cho những nhà làm phim dày dặn tuổi nghề nhưng ít kinh nghiệm đạo diễn phim điện ảnh không còn hiếm gặp. Năm 2020, hãng từng để Sam Hargrave, xuất thân là diễn viên đóng thế, đạo diễn phim hành động Extraction. Sau một tháng phát hành trên Netflix, Extraction thu hút 99 triệu người xem và lọt vào top 10 phim gốc có lượt xem nhiều nhất nền tảng trực tuyến này.

Tuy nhiên, cách biệt nằm giữa Sweet Girl và Extraction không chỉ là số điểm 18% và 67% từ giới phê bình của Rotten Tomatoes. Xét cho cùng, hai bộ phim đều bị nhận xét còn nhiều sạn nội dung. Diễn xuất của cả Jason Momoa và Chris Hemsworth đều chỉ ở mức trung bình.

Cốt truyện Sweet Girl trở nên rối rắm trong nửa giữa về sau vì kịch bản xuất hiện nhiều lỗ hổng tình tiết.

Chính cái tên của anh em nhà Russo - đạo diễn loạt phim siêu anh hùng Avengers làm mưa làm gió trên toàn thế giới đã giúp Extraction nhận được sự chú ý từ các tín đồ yêu điện ảnh - dù họ chỉ góp mặt trong vai trò sản xuất và biên kịch.

Với những khán giả đại chúng không quan tâm đến danh sách đoàn phim xuất hiện cuối mỗi tác phẩm, Chris Hemsworth sẽ là yếu tố ăn khách hàng đầu. Dù Thor (Chris Hemsworth) không phải gương mặt nổi tiếng nhất MCU, tầm phủ sóng của nhân vật vẫn lớn hơn siêu anh hùng Aquaman (Jason Momoa) trong một DCEU còn quá nhiều vấn đề.

Một tuần trước khi tung Sweet Girl, Netflix đã lên sóng bộ phim hành động, giật gân "cây nhà lá vườn" khác là Beckett với sự góp mặt của John David Washington trong vai chính. Vào vai người bạn gái của anh là nữ diễn viên Alicia Vikander.

Beckett xoay quanh chuyến du lịch Hy Lạp của Beckett (Washington) và bạn gái April (Vikander). Sau tai nạn thảm khốc dẫn đến cái chết của April, Beckett trở thành mục tiêu cho một cuộc săn người. Để cứu lấy thanh danh và tính mạng, Beckett phải đến được đại sứ quán Mỹ. Không may cho anh, một cơn biến động chính trị lớn chuẩn bị ập xuống mảnh đất này.

Beckett sở hữu nhiều yếu tố vừa có thể coi là bước đột phá ăn khách nhưng cũng tiềm ẩn nguy khiến người xem do dự. Hy Lạp không phải bối cảnh phổ biến với phim Hollywood nói chung và những bộ phim hành động Mỹ nói riêng - nhất là khi nó gắn liền với xung đột chính trị. Nhân vật chính Beckett phải thực hiện một hành trình dài ẩn chứa nhiều rủi ro trong khi một chữ tiếng Hy Lạp bẻ đôi cũng không biết.

Tuy nhiên, sau mở bài gây tò mò, Beckett gây thất vọng khi đắm chìm trong hình tượng người anh hùng Mỹ giải cứu thế giới cũ mòn. Tương tự Extraction hay Sweet Girl, Beckett lặp lại câu chuyện người đàn ông mang nỗi đau thương mất mát dấn thân bảo vệ một cô/cậu bé vô tội khỏi thế lực tàn ác.

Đảm nhận công việc đạo diễn Beckett là Ferdinando Cito Filomarino, phó đạo diễn tác phẩm ăn khách Call Me by Your Name (2017). Trước Beckett, anh từng thành công tại châu Âu với bộ phim điện ảnh Antonia do mình đạo diễn và đồng kịch bản.

Extraction, Beckett và Sweet Girl là ba món “mì ăn liền” cộp mác Netflix.

Chùm phim hành động được sản xuất theo cùng một công thức: Kịch bản trung bình, đạo diễn không quá nổi tiếng, có ít nhất một ngôi sao trong dàn diễn viên. Ngôi sao chính là khoản đầu tư lớn nhất dự án bởi tầm ảnh hưởng của phim khi ra mắt sẽ phụ thuộc vào sức hút của cá nhân này.

Bán phim nhờ gương mặt nam/nữ chính từng là công thức giúp Hollywood ăn nên làm ra trong nhiều thập kỷ và bồi đắp nên tên tuổi hàng loạt tài tử, minh tinh. Netflix muốn mượn tên tuổi những gương mặt ăn khách trên màn bạc để đánh bóng chùm tác phẩm tầm trung, được sản xuất liên tục với số lượng lớn của mình. Với Extraction là Chris Hemsworth, Beckett là John David Washington và Sweet Girl là Jason Momoa.

Màn câu giờ của Netflix

Trong Beckett, việc xếp Alicia Vikander vào vai phụ April là một chiêu trò “mua bảo hiểm” của Netflix. April chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở đầu phim trước khi bỏ mạng trong tai nạn. Vội vã tung hai ngôi sao lớn nhất ngay từ đầu phim, Netflix nhắm tới mục tiêu giữ chân khán giả qua 5 phút. Thời gian đủ lâu để thuật toán tự động đếm nó thành một lượt xem.

Hai gương mặt Alicia Vikander và John David Washington được dùng để giữ chân khán giả ở lại Beckett.

Tới Sweet Girl, gương mặt trẻ Isabela Merced chính là bảo đảm cho việc khán giả theo dõi bộ phim tới phút cuối - khi tần suất Jason Momoa xuất hiện thưa thớt dần theo yêu cầu kịch bản. Isabela Merced nổi tiếng với vai nữ chính trong series dành cho tuổi thiếu niên 100 Things to Do Before High School trước khi góp mặt trong Transformers: The Last Kight (2017), Sicario 2 (2018), Dora and the Lost City of Gold (2019)…

Sau tháng 7 bùng nổ với chùm phim kinh dị ba phần Fear Street, trong tháng 8, Netflix tung liên tiếp hai bộ phim hành động với chất lượng trung bình. Tháng 9, nền tảng trực tuyến có Kate - bộ phim điện ảnh thứ hai của chuyên gia VFX Cedric Nicolas-Troyan trong vai trò đạo diễn. Tác phẩm hành động có sự góp mặt của Mary Elizabeth Winstead và Woody Harrelson trong các vai chính.

Netflix dường như đang “ém quân” chờ ba tháng cuối năm để tung ra những quân bài chủ lực thuộc thể loại hành động, giật gân như Army of Thieves - tác phẩm thuộc vũ trụ xác sống mà Army of the Dead của Zack Snyder đã khởi động hồi tháng 5, Red Notice với bộ ba sao hạng A The Rock, Gal Gadot và Ryan Reynolds trong các vai chính. Hai phim lần lượt được ấn định lịch phát hành vào 26/10 và 12/11.

Bên cạnh đó, trong hai tháng cuối năm, nền tảng trực tuyến này sẽ tung ra nhiều tác phẩm đáng chú ý khác như Bruise - bộ phim đầu tay của Halle Berry trong vai trò đạo diễn, tác phẩm The Power of Dog với sự góp mặt của Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Elisabeth Moss… và “bom tấn” Don’t Look Up quy tụ rất nhiều tên tuổi hạng A của Hollywood.