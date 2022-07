Jason Momoa công khai bạn gái

Tài tử "Aquaman" công khai chở diễn viên Eiza González đi chơi bằng môtô. Trước đó, cả hai vướng tin chia tay.

Ngày 28/7, cánh săn ảnh của Daily Mail ghi lại khoảnh khắc Jason Momoa chở bạn gái diễn viên dạo phố trong một buổi chiều ở Malibu (California, Mỹ) bằng môtô. Eiza González ngồi phía sau, ôm chặt tài tử Aquaman.

Đây là lần đầu cặp tài tử - minh tinh công khai xuất hiện chung nơi công cộng. Trước đó, cả hai vướng tin chia tay.

Nguồn tin thân cận của cặp sao tiết lộ trên Daily Mail: "Cả hai thực sự yêu nhau. Họ bận rộn những vẫn dành thời gian cho nhau. Chuyện tình của họ có chút trục trặc do phụ huynh hai bên. Tuy nhiên, mọi việc đã được giải quyết êm xuôi".

Jason Momoa đưa bạn gái Eiza González dạo phố. Ảnh: Shutterstock.

Trước đó, theo People, Jason Momoa - Eiza González lặng lẽ nói lời chia tay vào giữa tháng 6. Nguyên nhân được cho là cả hai khác biệt trong quan điểm sống, tính cách. Vì thế, cặp diễn viên chọn giải pháp đường ai nấy bước.

Tài tử Hollywood hiện tập trung ghi hình bom tấn Fast and Furious 10. Trong năm 2023, anh tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với hai bom tấn: Fast & Furious 10: Fast X và Aquaman and the Lost Kingdom.

Về phía Eiza González, minh tinh đang ấp ủ kế hoạch trở thành nhà sản xuất phim. Cô chia sẻ muốn đứng phía sau để giúp đỡ các diễn viên trẻ thực hiện giấc mơ trở thành người nổi tiếng.

"Trở thành nhà sản xuất phim là công việc thú vị. Tôi có thể tạo cơ hội cho nhiều người khác. Một số bạn bè của tôi là người Latin, đầy tài năng nhưng không được tạo điều kiện để phát triển. Tôi muốn mình giúp đỡ họ", cô cho biết.

Diễn viên 32 tuổi từng góp mặt trong nhiều dự án quan trọng, có thể kể đến như Baby Driver, Alita: Battle Angel, I Care A Lot, và Godzilla vs Kong.

Trước khi đến với Jason Momoa, bóng hồng người Mexico từng có thời gian gắn bó với tài tử Liam Hemsworth, Josh Duhamel, nhạc sĩ Calvin Harris và ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo.

Cô là mỹ nhân đầu tiên được Jason Momoa công khai hẹn hò kể từ sau khi tài tử ly hôn Lisa Bonet.