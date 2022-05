Jason Momoa có người yêu mới

Nguồn tin cho biết Jason Momoa đang hẹn hò Eiza González, bóng hồng người Mexico xuất hiện trong "Fast & Furious", "I Care a Lot"...

Ngày 14/5, People đưa tin Jason Momoa đang hẹn hò người phụ nữ mới sau khi chia tay Lisa Bonet. Nguồn tin của People cho biết sao phim Aquaman gần đây yêu Eiza González - bóng hồng nổi tiếng người Mexico từng xuất hiện trong series Fast & Furious. Nam diễn viên trước đó tuyên bố ly hôn vợ sau gần 20 năm chung sống.

"Họ đang hẹn hò. Momoa quan tâm nhiều đến bạn gái dù đang bận rộn làm việc trên phim trường Fast X. Cả hai đều vướng nhiều công việc nhưng vui vẻ bên nhau", nguồn tin nói.

Jason Momoa có tình yêu mới sau gần nửa năm chia tay vợ cũ. Ảnh: Getty.

Trước đó, nam diễn viên đến họp báo ra mắt bộ phim Ambulance có mặt bạn gái Eiza González. Thời điểm đó, họ không xuất hiện cùng trên thảm đỏ để tránh gây chú ý.

Trong thời gian diễn ra tiệc Oscar, sao phim Dune vướng tin yêu Kate Beckinsale. Cặp diễn viên được cho là hẹn hò sau khi Jason Momoa nhường áo cho bạn diễn tại bữa tiệc hậu Oscar do Vanity Fair tổ chức.

"Thật điên rồ. Mọi người đều hỏi tôi đang hẹn hò à? Không, đó chỉ là sự lịch thiệp của người đàn ông. Cô ấy đang bị lạnh. Tôi chỉ là một quý ông. Chắc là từ bây giờ tôi không đưa áo khoác của mình cho bất cứ ai", Momoa nói với Extra.

Lisa Bonet và Jason Momoa thời còn mặn nồng. Ảnh: Getty.

Jason Momoa và Lisa Bonet tuyên bố chia tay hồi tháng 1. "Tình yêu của chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển theo cách tự nhiên nhất. Chúng tôi nhận ra mình phải chia cách để trở thành con người khác. Sự tận tâm của chúng tôi sẽ giúp các con mình", Momoa viết.

Hậu chia tay, Jason Momoa cùng vợ cũ chăm sóc hai con chung. Tài tử Aquaman cũng ủng hộ con gái riêng của vợ khi cô xuất hiện trong phim The Batman.

Trong năm 2023, Jason tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với hai bom tấn Fast & Furious 10: Fast X và Aquaman and the Lost Kingdom. Tác phẩm thứ hai về đế vương Atlantis đã đóng máy, nhưng các chuyên gia dự đoán quá trình ra rạp của phim gặp nhiều khó khăn do vụ kiện của Amber Heard - nữ diễn viên đóng vai công chúa Mera, bạn đời của Aquaman.

Fast & Furious 10: Fast X đánh dấu lần đầu Jason Momoa đóng vai phản diện. "Thật vui khi được đóng vai kẻ xấu, điều mà tôi không làm trong một thời gian. Giờ đây tôi là trai hư và rất khoa trương", nam diễn viên nói với ET.