Jason Momoa bị tai nạn

Khi đang di chuyển trên đường phố ở Los Angeles (Mỹ), ngôi sao "Aquaman" va chạm với một người đi môtô.

New York Post đưa tin ngày 24/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa Jason Momoa và tài xế điều khiển môtô tại Los Angeles (Mỹ). Khi tài tử Aquaman đang di chuyển trên đường bỗng chiếc môtô mất điều khiển, băng qua làn đường và va chạm mạnh vào xe hơi Oldsmobile của Jason Momoa.

Theo TMZ, lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường để giải quyết sự việc. Tài tử Jason Momoa không bị thương sau vụ tai nạn giao thông. Người lái môtô bị xây xước nhẹ ở tay, chân và được đưa vào bệnh viện. Không có cáo buộc nào đưa ra sau vụ va chạm giữa hai tài xế.

Hiện trường vụ tai nạn giữa Jason Momoa và tài xế lái môtô. Ảnh: TMZ.

Thời gian qua, tài tử tập trung ghi hình bom tấn Fast and Furious 10. Tháng 5, nam diễn viên có mặt ở Rome, Italy để quay một số cảnh anh lái xe ngược lên các bậc thang.

Như vậy, trong năm 2023, Jason tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với hai bom tấn Fast & Furious 10: Fast X và Aquaman and the Lost Kingdom. Tác phẩm thứ hai về đế vương Atlantis đã đóng máy, nhưng các chuyên gia dự đoán quá trình ra rạp của phim gặp nhiều khó khăn do liên quan đến Amber Heard - nữ diễn viên đóng vai công chúa Mera, bạn đời của Aquaman.

Jason Momoa đóng vai phản diện trong Fast & Furious 10: Fast X. Ảnh: Getty.

Fast & Furious 10: Fast X đánh dấu lần đầu Jason Momoa đóng vai phản diện.

Trả lời phỏng vấn ET, Momoa cho biết anh gia nhập vũ trụ tốc độ bằng vai phản diện, bắt tay cùng nhân vật của Charlize Theron. Anh cảm thấy háo hức trước trải nghiệm mới mẻ này.

"Gã ấy thú vị. Xấu tính cực kỳ. Lại còn bị xã hội hiểu lầm”, nam diễn viên mô tả về nhân vật anh đảm nhận.