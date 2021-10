Jason Momoa bị đa chấn thương khi đóng 'Aquaman 2'

Trong quá trình đóng "Aquaman 2", Jason Momoa đã bị trầy xước giác mạc, gãy xương sườn.

Tham gia The Ellen Show ngày 19/10, tài tử Jason Momoa xác nhận đã tự khiến mình bị thương trong quá trình quay phim Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom).

"Tôi đang già đi", nam diễn viên đùa về sự thiếu cẩn thận của mình. Anh cho biết chấn thương bao gồm trầy xước giác mạc, gãy xương sườn, thoát vị đĩa đệm và những vết bầm trong lúc đóng cảnh hành động.

Tạo hình của Jason Momoa trong Aquaman and the Lost Kingdom. Ảnh: Variety.

"Tôi có một chấn thương bên trong cần phải loại bỏ nhờ phẫu thuật. Khi tiến hành phẫu thuật, tôi mới biết cơ thể còn tổn thương vì nhiều nguyên nhân khác. Nhưng không sao đâu, Aquaman and the Lost Kingdom sẽ là bộ phim tuyệt vời. Tôi chắc chắn các bạn sẽ thích nó", Momoa trấn an khán giả.

Khi được hỏi tại sao lại gặp chấn thương liên tục, Momoa thừa nhận rằng sự nhiệt tình với công việc là nguyên nhân chính.

"Tôi chỉ cần cảnh quay đẹp. Tôi yêu công việc của mình, và nói thật, tôi có phần quá khích", tài tử chia sẻ.

Đây không phải lần đầu Momoa gặp chấn thương. Nam diễn viên từng bị gãy xương đùi và mặt có những vết sẹo do đóng phim hành động. Năm 2018, anh đã bị diễn viên đóng thế va phải khi tham gia phim Braven.

Theo Fox News, 2021 là năm bận rộn của Jason Momoa với nhiều dự án. Ngoài tác phẩm Dune đang được khởi chiếu, anh còn phải hoàn tất ghi hình bom tấn Aquaman 2.

Bối cảnh trong Aquaman and the Lost Kingdom được tiết lộ diễn ra ở nhiều thế giới khác nhau, mang màu sắc độc đáo hơn. Trong phim, Jason Momoa mặc bộ giáp mới có phần bí ẩn. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 12/2022.