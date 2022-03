Jared Leto nói về khả năng đóng Joker lần 3

Jared Leto cho biết Joker là vai diễn giúp anh đổi đời. Việc hóa thân thành kẻ thù không đội trời chung của Batman giúp nam diễn viên có nhiều cơ hội thăng tiến.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety, Jared Leto nói anh không hoàn toàn từ chối vai Joker nếu được Warner Bros. ngỏ lời mời. "Đừng bao giờ nói không bao giờ. Vai diễn đó là cơ hội lớn nhất đời tôi. May mắn là tôi được hai lần đóng Joker", nam diễn viên nói.

Tài tử đóng vai kẻ phản diện khét tiếng hai lần, một trong Suicide Squad (2016) và một lần nữa ở Justice League của Zack Snyder.

Thời điểm mới nhận vai, nam diễn viên bị đặt lên bàn cân so sánh với ngôi sao quá cố Heath Ledger - người từng thể hiện thành công vai kẻ thù không đội trời chung của Batman. Tuy nhiên, Jared Leto vẫn tạo được dấu ấn và có lượng người hâm mộ nhất định.

Jared Leto hai lần đóng vai kẻ thù không đội trời chung của Batman. Ảnh: Warner Bros..

Sắp tới, nam diễn viên thể hiện vai ma cà rồng trong Morbius. Theo Digital Spy, đây là vai chính đầu tiên của Jared Leto trong bộ phim kinh phí lớn.

Việc trở thành người đầu tiên thể hiện vai Morbius sẽ giúp nam diễn viên không bị so sánh với bất kỳ ai. Anh thừa nhận khi bị so kè tài năng với ngôi sao quá cố thắng giải Oscar trong The Dark Night từng khiến mình gặp áp lực.

Morbius kể về ma cà rồng Michael Morbius - kẻ thù đáng gờm của Người Nhện. Ban đầu, Morbius vốn là nhà khoa học. Anh tự biến mình thành ma cà rồng trong lúc nghiên cứu cách chữa trị căn bệnh về máu hiếm gặp.

Trong cuộc phỏng vấn của Variety, đạo diễn Daniel Espinosa nói anh khâm phục tài năng diễn xuất của Jared Leto, nhất là phân đoạn Morbius tự nhốt mình trong phòng để ngăn chặn cơn khát máu.

"Tôi phát sợ vì Jared. Anh ấy đã hết mình vì vai diễn. Bạn phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó", Espinosa nói.

Jared Leto lần đầu đóng vai chính trong bộ phim siêu anh hùng có kinh phí lớn. Ảnh: Wire.

Đạo diễn nổi tiếng nói thêm Jared Leto khiến đoàn làm phim sững sờ khi diễn cảnh Morbius phá tan lớp kính chắn. "Tôi có thể cảm nhận được các thành viên trong đoàn đều lùi lại. Cảnh phim đó sặc mùi ma quái", anh nói thêm.

Morbius là bom tấn siêu anh hùng Marvel do Sony sản xuất. Các ngôi sao nổi tiếng góp mặt trong phim là Jared Leto, Matt Smith, Michael Keaton, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson. Sau nhiều lần hoãn chiếu vì dịch bệnh, tác phẩm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ ra mắt vào đầu tháng 4.