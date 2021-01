Jared Leto muốn ma cà rồng Morbius sớm gặp Blade

Nam diễn viên Jared Leto tiết lộ anh muốn nhân vật Morbius do mình thủ vai có cơ hội kết hợp với thợ săn ma cà rồng Blade trên màn ảnh rộng.

Yahoo! Movies đưa tin cả Jared Leto và Mahershala Ali đều chuẩn bị tham gia vũ trụ phim điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh Marvel Comics bằng hai vai phản anh hùng Morbius và Blade. Dù một bên là ma cà rồng, một bên là thợ săn ma cà rồng, Leto vẫn bày tỏ mong muốn hai nhân vật có cơ hội chạm trán trên màn ảnh.

Trước Morbius, Jared Leto từng thủ vai Joker trong Suicide Squad (2016) của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU). Ảnh: Sony.

Theo Comic Book, khi tham gia chương trình The Late, Late Show with James Corden, Leto đã có chia sẻ về việc thủ vai Morbius. Ngôi sao từng nhận giải Oscar cho vai diễn trong The Dallas Buyer Club mô tả nhân vật là một “ma cà rồng sống”, và thừa nhận việc thủ vai gã mang đến trải nghiệm “vô cùng vui vẻ”.

Lúc này, người dẫn chương trình đặt câu hỏi liệu trên màn ảnh, Morbius có bao giờ đụng độ với Blade giống trong truyện tranh hay không. Trên trang sách, hai gã phản anh hùng duy trì mối quan hệ bạn - thù phức tạp.

“Đó là một câu hỏi hay. Tôi có thể thấy điều đó xảy ra trong tương lai”, Leto nhận định.

Theo cách Jared Leto trả lời, rất có thể trong tương lai, Morbius và Blade sẽ thực sự góp mặt trong cùng một bộ phim, dù hiện tại bản quyền làm phim về hai gã phản anh hùng đang thuộc các hãng phim khác nhau. Morbius thuộc về Sony, trong khi Blade là tài sản của Marvel Studios thuộc Disney.

Mahershala Ali và Kevin Feige - người đứng đầu Marvel Studios. Ảnh: Getty Images.

Trong đoạn cuối trailer Morbius từng được công bố, gã phản diện Adrian Toomes/Vulture (Michael Keaton) của Spider-Man: Homecoming (2017) đã đột ngột xuất hiện. Do đó, nhiều khả năng trước khi chạm trán Blade, Morbius sẽ gặp gỡ Spider-Man của Tom Holland.

Lúc này, bộ phim về nhân vật Blade do Mahershala Ali thể hiện vẫn chưa công bố kế hoạch ra mắt. Dù đã hoàn tất, Morbius của Jared Leto phải thay đổi lịch chiếu do đại dịch Covid-19. Mới nhất, Sony dự định tung ra tác phẩm từ 21/1/2022.