Jared Leto, LeBron James ẵm giải Mâm xôi Vàng 2022

Các giải Mâm xôi Vàng 2022 đã tìm được chủ nhân. Tài tử Jared Leto và LeBron James chia nhau danh hiệu nam phụ và nam chính tệ nhất.

Gold Derby đưa tin ngày 25/3 (giờ Mỹ), trên kênh YouTube chính thức, ban tổ chức giải Mâm xôi Vàng lần thứ 42 đã công bố danh sách các tác phẩm và nghệ sĩ đoạt giải. Sự kiện diễn ra ngay trước thềm Lễ trao giải Oscar 2022.

Ở hạng mục dành cho diễn xuất tại Mâm xôi Vàng năm nay, Jared Leto và LeBron James lần lượt nhận cúp cho Nam diễn viên phụ tệ nhất và Nam diễn viên chính tệ nhất. Leto ẵm giải với vai Paolo Gucci trong bộ phim dựa trên câu chuyện có thật House of Gucci. Trớ trêu, vai diễn từng giúp anh nhận đề cử tại Critics Choice Awards và SAG Awards 2022.

Vai diễn mang về giải Mâm xôi Vàng 2022 cho Jared Leto và LeBron James. Ảnh: Warner Bros., MGM.

Năm 2021, tuyển thủ bóng rổ LeBron James có vai chính điện ảnh đầu tiên trong Space Jam: A New Legacy do Warner Bros. sản xuất. Tuy nhiên, cũng chính diễn xuất thiếu thuyết phục trong A New Legacy đã khiến LeBron James nhận cúp Mâm xôi Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Space Jam: A New Legacy cũng được gọi tên thêm hai lần nữa ở hạng mục dành cho phần hậu truyện tệ nhất và cặp bạn diễn tệ nhất. Bộ phim nửa hoạt hình nửa truyện tranh là hậu truyện của tác phẩm ăn khách Space Jam (1996). Không chỉ hứng chịu chê bai từ giới phê bình, Space Jam: A New Legacy cũng thua lỗ khi chưa thu nổi 163 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, nhưng mất tới 150 triệu USD kinh phí sản xuất.

Diana the Musical của dịch vụ trực tuyến Netflix là cái tên “càn quét” nhiều hạng mục. Phim ẵm giải phim tệ nhất, nữ chính tệ nhất (Jeanna de Waal), nữ diễn viên phụ tệ nhất (Judy Kaye), đạo diễn tệ nhất (Christopher Ashley) và kịch bản tệ nhất (Joe DiPietro).

Trong hạng mục đặc biệt Diễn xuất tệ nhất của Bruce Willis trong một bộ phim ra mắt năm 2021, tác phẩm Cosmic Sin đã vượt qua bảy đề cử còn lại để giành Mâm xôi Vàng. Theo thống kê của IMDb, trong năm 2022, tài tử sẽ trở lại với 7 dự án sắp ra mắt.

Mâm xôi Vàng là giải thưởng đối ngược với Oscar của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ, do John J. B. Wilson và Mo Murphy thành lập với mục đích tìm ra những cái tên gây thất vọng nhất mỗi năm tại Hollywood. Theo thông lệ, Mâm xôi Vàng ấn định thời điểm công bố danh sách đề cử và lễ trao giải sớm hơn một ngày so với Oscar.