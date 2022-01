Jang Won Young bị thương khi biểu diễn

Trong quá trình thể hiện tiết mục "That’s My Girl", Jang Won Young bị chảy máu ở chân. Nữ ca sĩ vẫn cố gắng hoàn thành màn biểu diễn.

Tờ Sports Donga đưa tin Jang Won Young - thành viên nhóm IVE - bị thương khi biểu diễn ở sự kiện Welcome Kpop Click được tổ chức ngày 15/1 tại Seoul. Sau động tác quỳ gối xuống sàn ở tiết mục That’s My Girl, nữ ca sĩ sinh năm 2004 bị chảy máu. Khi Jang Wong Young kết thúc chương trình và vẫy chào khán giả, người hâm mộ phát hiện nữ ca sĩ dính máu ở tay.

Theo Sports Donga, Jang Won Young ban đầu bất ngờ và hoang mang khi nhìn thấy vết máu trên tay. Tuy nhiên, thành viên nhóm IVE vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục.

Jang Won Young bị thương.

Trong sự kiện, IVE biểu diễn bài hát Eleven và cover ca khúc Take It, That’s My Girl của Fifth Harmony. Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều nhóm nhạc thần tượng như Monsta X, ONEUS, Crativy…

Jang Won Young sinh năm 2004, nổi tiếng qua chương trình Produce 48 và giành thứ hạng cao nhất ở cuộc thi. Cô ra mắt cùng nhóm nhạc dự án IZ*ONE và đảm nhận vị trí center (đứng trung tâm ở mọi hoạt động). Sau khi IZ*ONE tan rã, Jang Won Young ra mắt cùng nhóm IVE và tiếp tục đảm đương vai trò center.

Hiện Jang Won Young là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất. Trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng 1 do Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố, Jang Won Young đứng ở vị trí thứ 26 dù cô ra mắt chưa lâu.