Jang Nara kết hôn ở tuổi 41

Nữ diễn viên kết hôn với bạn trai kém 6 tuổi vào tháng 6. Ngôi sao "Chuyện tình nàng hề" trở lại đóng phim ngay sau khi lấy chồng.

Ngày 3/6, trang Joy News 24 đưa tin nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jang Nara sẽ trở thành cô dâu vào tháng 6. Chồng của Jang Nara là người làm ngoài ngành giải trí, kém cô 6 tuổi. Công ty quản lý của nữ diễn viên Rawon Culture thừa nhận thông tin trên.

Trên trang cá nhân, Jang Nara đã thông báo tin vui tới truyền thông và người hâm mộ. "Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một tin tức riêng tốt. Tôi sắp kết hôn rồi. Sau hai năm hẹn hò với một người bạn kém 6 tuổi, làm trong lĩnh vực video, chúng tôi đã hứa hẹn trở thành bạn đời của nhau. Tôi xin lỗi vì không thể nói rõ hơn về bạn đời, anh ấy không phải là người nổi tiếng, sẽ cảm thấy không thoải mái nếu bị chú ý. Chúng tôi chân thành yêu cầu sự cảm thông của các bạn", nữ diễn viên viết.

Jang Nara trở thành cô dâu ở tuổi 41.

Jang Nara nói thêm: "Thời gian trôi qua đã nhiều năm, nhưng cứ ngỡ như tôi mới ra mắt ngày hôm qua. Rất cảm ơn tình yêu, sự quan tâm và ủng hộ mà các bạn đã dành cho tôi trong thời gian dài. Tôi sẽ chăm chỉ, cố gắng tạo ra những tác phẩm tốt".

Jang Nara sinh năm 1981 và khởi nghiệp từ năm 2001 với tư cách một ca sĩ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô chuyển hướng trở thành diễn viên và được yêu thích nhờ nhiều phim ăn khách như Successful Story of a Bright Girl, Công chúa bướng bỉnh, Thái y nghịch ngợm, Xin chào Thượng Hải, Kiệu Hoa và mới nhất là The Last Empress, VIP.

Jang Nara từng là minh tinh Hàn Quốc được o bế của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bị gián đoạn vì sự cố vạ miệng. Chật vật nhiều năm, sao nữ mới có thể lấy lại hào quang.

Jang Nara nổi tiếng là sao nữ có làn da căng mịn, nhan sắc tươi trẻ như gái đôi mươi trong giới giải trí Hàn Quốc. Báo chí ưu ái gọi cô với cái tên “nữ thần không tuổi”, "ma cà rồng". Khó nhìn thấy dấu vết thời gian trên gương mặt của nữ diễn viên 41 tuổi.

Trước đó, Jang Nara không hẹn hò hay công khai tình cảm với bất kỳ chàng trai nào.