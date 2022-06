Jang Na Ra trước khi có cuộc tình với chồng kém 6 tuổi

Độc thân đến năm 39 tuổi, Jang Na Ra cho rằng mình không thể kết hôn vì luôn kiên trì làm việc một cách cật lực.

Ngày 3/6, trang Joy News 24 đưa tin nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jang Na Ra trở thành cô dâu vào tháng 6. Chồng của Jang Na Ra là người làm ngoài ngành giải trí, kém cô 6 tuổi. Theo đó, nữ diễn viên hẹn hò với chồng được hai năm, trước khi tiến tới hôn nhân. Cô chia sẻ: "Tôi yêu nụ cười, sự chân thành và tấm lòng nhân hậu của anh ấy".

Trước đó, Jang Na Ra bị săm soi vì không kết hôn dù đã bước sang tuổi 40. Nữ diễn viên khẳng định không tin tưởng vào hôn nhân vì mãi không tìm được người vừa ý.

Người đẹp không mặn mà với hôn nhân

Năm 2001, Jang Nara gia nhập showbiz với vai trò ca sĩ solo thuộc quyền quản lý của SM Entertainment. Cô phát triển song song cả hai lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc. Nữ diễn viên đóng vai chính trong nhiều tác phẩm ăn khách như Cô gái thông minh, Chuyện tình nàng hề, Công chúa bướng bỉnh, Mỹ nhân đồng nhan, Định mệnh anh yêu em, Hoàng hậu cuối cùng...

Jang Na Ra nổi tiếng là sao nữ có làn da căng mịn, nhan sắc tươi trẻ như gái đôi mươi trong giới giải trí Hàn Quốc.

Báo chí ưu ái gọi cô với cái tên "nữ thần không tuổi", "ma cà rồng". Khó nhìn thấy dấu vết thời gian trên gương mặt của nữ diễn viên 42 tuổi. "Trông cô ấy 10 năm vẫn như ngày nào", khán giả Trung Quốc bình luận.

Trẻ trung, thành công, nổi tiếng, Jang Na Ra lại khó tìm được đối tượng phù hợp. Trong suốt nhiều năm sự nghiệp, nữ diễn viên chưa từng công khai bạn trai. Cô thường bị dồn ép vì những scandal tình ái không có thật, những câu hỏi về hôn nhân: "Tới khi nào Jang Na Ra mới kết hôn?".

"Người đẹp không tuổi" Jang Na Ra từng không tin vào hôn nhân.

Giữa năm 2017, công chúng Hàn bất ngờ với thông tin Jang Na Ra hẹn hò, bí mật cưới tài tử Park Bo Gum. Mối tình chị em bắt đầu từ lần hợp tác trong phim I Remember You (2015) và cùng nhau đi chụp ảnh cưới tại Cheongdam. Sau đó cả hai đều đã phủ nhận tin này.

"Bất luận tuổi tác, tôi nghĩ rằng việc mình vẫn chưa kết hôn hoàn toàn là vấn đề riêng tư. Tôi đã làm việc chăm chỉ vì muốn trở thành diễn viên giỏi. Tại sao phải nói về tuổi tác và ngoại hình của tôi vì chuyện hoàn toàn không thể xảy ra?", người đẹp Công chúa bướng bỉnh khá bức xúc.

Tháng 8/2019, một lần nữa tin Jang Na Ra bí mật kết hôn lại nổi lên. Lần này là với nam diễn viên Kim Nam Gil. Một tấm ảnh photoshop bài báo của Dispatch là nguồn cơn lời đồn thổi.

Sao nữ bày tỏ: "Chuyện này rất vô lý và tôi thấy mình như bị trêu chọc. Thậm chí tôi sợ rằng điều này tiếp tục xảy ra trong tương lai".

Trong showbiz Hàn, Jang Na Ra nổi danh là gái ế, nhắc tới vấn đề hôn nhân, nữ diễn viên từng chia sẻ: "Tôi không phải tuýp người không tin vào hôn nhân. Thay vào đó, có vẻ tôi là kiểu người không thể kết hôn vì vẫn kiên trì làm việc một cách cật lực", cô khẳng định.

Jang Na Ra cho biết cô từng không thích trẻ con. Nhưng khi bước vào độ tuổi U40, tiếp xúc với nhiều trẻ em để phục vụ cho vai diễn, cô dần thay đổi. "Bọn trẻ thật dễ thương và đáng yêu. Nhưng tôi không nghĩ bọn trẻ đủ sức khiến tôi muốn kết hôn và có con", mỹ nhân sinh năm 1981 nói thêm.

Những tưởng Jang Na Ra còn độc thân lâu, đến khoảng tháng 5/2020, nữ diễn viên thay đổi quan điểm: "Tôi vẫn tự hỏi mình rằng có nên lấy chồng hay không. Nếu tôi gặp được một người thực sự tốt đẹp và quý giá, có thể tôi nảy sinh mong muốn lập gia đình. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào đối tượng tôi gặp được là ai".

Theo thông báo của Jang Na Ra, đây là khoảng thời gian nữ diễn viên gặp người chồng hiện tại. Gặp đúng đối tượng khiến Jang Na Ra "cảm thấy hạnh phúc" và "muốn chia sẻ quãng đời còn lại với người bạn đời tuyệt vời".

Sự nghiệp với những thăng trầm

Jang Na Ra nổi tiếng ngay khi mới bước chân vào giới giải trí. Vai diễn đầu tay trong sitcom New Nonstop của đài MBC (diễn cùng tài tử Jo In Sung), Jang Na Ra đã để lại ấn tượng trong lòng người xem.

Sự nghiệp ca hát và diễn xuất của Na Ra chính thức được đánh dấu vào năm 2002. Album thứ 2 của cô với ca khúc chủ đề Sweet Dream không chỉ trở thành hit ở Hàn mà còn lan toả toàn châu Á.

Cũng trong 2002, Jang Na Ra có vai chính đầu tiên ở phim Successful Story of a Bright Girl, đóng cặp cùng tài tử Jang Hyuk. Phim đạt chỉ số rating cao, 42,6%, và tạo nên thành công vang dội. Vai diễn Cha Yang Soon giúp cô được xướng tên hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang. Đây là bệ phóng đưa Jang Na Ra trở thành sao hạng A tại làng giải trí xứ Hàn.

Giai đoạn năm 2002-2005, Jang Na Ra là ngôi sao hàng đầu làn sóng Hallyu. Tên tuổi cô phủ khắp các lĩnh vực từ ca hát, phim ảnh đến show truyền hình, quảng cáo của showbiz Hàn. Hào quang của Jang Na Ra còn tỏa rộng đến các quốc gia khác trong khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, cô từng có quãng thời gian hoạt động sôi nổi tại thị trường tỷ dân Trung Quốc.

Thời gian tại Trung, Jang Na Ra được săn đón bậc nhất. Sánh vai cùng Tô Hữu Bằng trong Công chúa bướng bỉnh, nhân vật Tư Đồ Tịnh của người đẹp nhanh chóng được khán giả đại lục mến mộ. Sau đó, loạt phim của nữ diễn viên như Thái y nghịch ngợm, Xin chào Thượng Hải, Kiệu hoa… càng củng cố vị trí Jang Na Ra tại showbiz Hoa ngữ.

Trong phim Tuổi dậy thì, cô đảm nhận vai nữ chính và đẩy Lưu Diệc Phi xuống vai phụ. Năm 2008, khi Trung Quốc đăng cai Olympic, Jang Na Ra là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất cùng dàn sao lớn Đại lục trình diễn ca khúc Bắc Kinh chào đón bạn, bên cạnh dàn sao hàng đầu Trung Quốc.

Jang Na Ra có sự nghiệp đình đám, nổi tiếng khắp châu Á.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi cô vướng scandal vạ miệng.

Năm 2009, khi trở về quê nhà quay show thực tế, nữ diễn viên có phát ngôn gây phẫn nộ khi cho biết đến đất nước tỷ dân làm việc "vì tiền".

"Mỗi lần thiếu tiền, tôi lại đến Trung Quốc quay phim", Jang Na Ra cho hay. Tuyên bố lập tức gây nên làn sóng tẩy chay người đẹp từ công chúng Trung Quốc. Khán giả phẫn nộ vì cho rằng cô chỉ xem họ như công cụ kiếm tiền. Dù Jang Na Ra cùng bố đã lên tiếng giải thích và xin lỗi, ngôi sao vẫn không được chấp nhận.

Kể từ đó đến nay, nữ diễn viên không còn được chào đón ở quốc gia tỷ dân. Những năm sau đó, sự nghiệp của Jang Na Ra gặp nhiều khó khăn. Từ 2011 đến 2017, minh tinh vẫn đều đặn tham gia phim truyền hình School 2013, Định mệnh anh yêu em bản Hàn, Quý ông hồi xuân, Xin chào quái vật, Cặp đôi vượt thời gian… nhưng không còn tạo được tiếng vang.

Năm 2018, với tác phẩm The Last Empress (Hoàng hậu cuối cùng), cô thủ vai nghệ sĩ sân khấu Oh Sunny và tạo nên dấu ấn mới trong lòng khán giả. Đây là sự chuyển biến của Jang Na Ra khi không đảm nhận các vai diễn ngây thơ, hiền lành nữa mà thể hiện nhân vật có chiều sâu tâm lý hơn.

Năm 2019, Jang Na Ra tiếp tục khẳng định khả năng ở vai Na Jung Sun trong phim lấy đề tài về đấu đá chốn công sở, tiểu tam ngoại tình - VIP.

Tuy nhiên, đến năm 2020, Jang Na Ra chọn một bộ phim tình cảm hài Oh My Baby (Đại chiến kén rể) để trở lại. Đáng tiếc bộ phim thất bại với mức rating ảm đạm 2,039% trên toàn quốc. Phim bị đánh giá là có cốt truyện phi thực tế khi ba người đàn ông đều cố gắng tái hôn với một người mẹ đơn thân.

Năm 2021, Jang Na Ra đóng chính trong phim truyền hình Bất động sản trừ tà (Sell Your Haunted House). Trong đó, nữ diễn viên biến hóa đa dạng hơn nhưng dự án này cũng không tạo thành công như mong đợi.

Theo chia sẻ của Jang Na Ra, sau khi kết hôn, cô nhanh chóng quay trở lại với những tác phẩm thú vị khác.