Jang Na Ra trở lại màn ảnh

Nữ diễn viên sẽ sánh vai cùng bạn diễn Jung Yong Hwa trong bộ phim “Real Estate Exorcism”.

Korean Star Daily đưa tin Jang Na Ra và Jung Yong Hwa sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình Real Estate Exorcism của đài KBS. Series dự kiến lên sóng từ 14/4.

Trong bộ phim hài lấy đề tài siêu nhiên, Jang Na Ra thủ vai Hong Ji Ah, nữ nhân viên môi giới bất động sản còn Jung Yong Hwa là Oh In Beom, một tay lừa đảo. Tình thế khó khăn buộc hai người bắt tay hợp tác để diệt trừ hồn ma bóng quế trú ngụ trong các ngôi nhà ma ám.

Jung Yong Hwa và Jang Na Ra trong sự kiện đọc kịch bản phim Real Estate Exorcism. Ảnh: KBS.

Nhân vật Hong Ji Ah của Jang Na Ra là mẫu phụ nữ tài sắc vẹn toàn, tuy nhiên xấu tính và ưa giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm. Trong khi đó, Oh In Beom của Jung Yong Hwa không tin trên đời có ma quỷ, nhưng vẫn lợi dụng thánh thần để trục lợi. Anh có kỹ năng quan sát nhạy bén và suy luận logic. Sự nhanh trí đã giúp In Beom dễ dàng làm chủ mọi tình huống khó khăn mình gặp phải.

Mới đây, đoạn giới thiệu của phim đã được tung lên Internet. Video theo chân một nhân vật ở góc nhìn thứ nhất bước vào ngôi nhà tối đen, bí ẩn.

Trong ánh đèn pin tù mù, khán giả chứng kiến cảnh đồ đạc tự dưng di chuyển một cách đầy ma quái. Cuối cùng, nhân vật của Jang Na Ra đột ngột xuất hiện với câu hỏi: “Cậu có muốn bán được nhà ma với giá hời không?”.

Ngày 25/2, đài KBS cũng công bố loạt ảnh của Oh In Beom (Jung Yong Hwa) trong một cảnh quay bên hồ bơi. Tỉnh dậy sau cơn bóng đè, In Beom bắt đầu nghi ngờ sự thật ẩn giấu sau vẻ xa hoa của khách sạn mình đang nghỉ chân.