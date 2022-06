Jang Na Ra: 'Tôi sẽ sống hạnh phúc như người vợ tuyệt vời'

Hôn lễ của Jang Na Ra diễn ra ngày 26/6. Jung Yong Hwa hát ca khúc "Love Right" để chúc mừng cô dâu, chú rể.

Sports Chosun đưa tin ngày 27/6, công ty quản lý của Jang Na Ra - Rawon Culture - công bố những hình ảnh trong hôn lễ. Trong hình ảnh, nữ diễn viên khoác tay cha cô là nam diễn viên Joo Ho Sung để bước vào lễ đường.

Sau hôn lễ, Jang Na Ra gửi lời cảm ơn khách mời và người hâm mộ.

Cô viết: “Cảm ơn nhiều vì đã chúc mừng tôi với sự quan tâm và yêu mến các bạn. Để đền đáp tình yêu và sự ủng hộ, tôi sống hạnh phúc như người vợ tuyệt vời ở nhà và diễn viên chân thành trong công việc”.

Công ty quản lý Lawon Munhwa chia sẻ thêm: "Jang Na Ra hạnh phúc trong lễ cưới bởi sự ủng hộ và chúc mừng của nhiều người. Một lần nữa chúng tôi xin các bạn thông cảm vì không thể quay phim và cập nhật lễ cưới vì chú rể không phải người nổi tiếng, đồng thời do sự lây lan của Covid-19. Xin hãy ủng hộ Jang Na Ra trong tương lai khi cô ấy bắt đầu chương thứ hai của cuộc đời".

Hình ảnh trong hôn lễ của Jang Na Ra.

Anh trai Jang Na Ra, Jang Sung Won cũng đăng ảnh chúc mừng đám cưới của em gái. Anh viết: “Tôi muốn cho mọi người thấy khuôn mặt của cặp đôi đẹp, nhưng tôi phải bảo vệ chú rể”.

Ngày 26/6, Jang Na Ra tổ chức đám cưới riêng tư tại Bonelli Garden, Seoul cùng gia đình và những người bạn thân thiết. Bạn thân của Jang Na Ra, Park Kyung Lim chịu trách nhiệm chủ trì sự kiện.

Tại đám cưới, Jung Yong Hwa (thành viên nhóm nhạc CNBLUE) thể hiện ca khúc Love Right để chúc mừng đồng nghiệp thân thiết. Jung Yong Hwa và Jang Na Ra cùng hợp tác trong phim Sell Your Haunted House. Tại hôn lễ, Jung Yong Hwa chia sẻ: “Khi quay phim Sell Your Haunted House, tôi đã hứa với Jang Na Ra sẽ hát trong đám cưới nếu cô ấy kết hôn. Hôm nay, tôi giữ lời hứa đó”.

Danh tính chồng Jang Na Ra được giấu kín.

Park Kyung Lim và Lee Soo Young cũng hát ca khúc mừng cho cô dâu, chú rể. Theo yêu cầu của Park Kyung Lim, cả Jung Yong Hwa và bạn diễn của Jang Na Ra trong phim VIP là Lee Sang Yoon gửi lời chúc mừng cô dâu trước đám đông.

Jang Na Ra ra mắt năm 2001 với ca khúc Burying Your Face in Tears và nổi tiếng với nhiều ca khúc hit như Sweet Dream, Maybe It's love, Confession, I am a woman, April Story. Cô cũng thành công ở mảng phim ảnh với nhiều dự án như Successful Story of a Bright Girl, Công chúa bướng bỉnh, Thái y nghịch ngợm, Xin chào Thượng Hải, Kiệu Hoa, The Last Empress, VIP…