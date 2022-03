Jang Dong Gun sẽ dự lễ cưới Hyun Bin và Son Ye Jin

Lễ cưới của Hyun Bin, Son Ye Jin được tổ chức riêng tư vào cuối tháng 3. Jang Dong Gun sẽ đọc bài phát biểu chúc mừng trong sự kiện.

Sports Donga đưa tin nam diễn viên Jang Dong Gun sẽ đọc bài phát biểu chúc mừng trong đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào cuối tháng 3. Jang Dong Gun là bạn thân của Hyun Bin. Hai ngôi sao trở nên thân thiết sau một buổi tụ tập của các diễn viên vào năm 2005 và duy trì tình bạn suốt 17 năm qua. Hai người có chung nhiều sở thích như chơi golf, bóng chày…

Jang Dong Gun cũng thân thiết với Son Ye Jin. Đó là lý do Jang Dong Gun nhận lời tham gia buổi lễ và đảm đương vai trò quan trọng.

Biên kịch Park Ji Eun của Crash Landing on You - bộ phim se duyên cho Hyun Bin, Son Ye Jin - cũng được mời đến dự đám cưới. Một số đồng nghiệp thân thiết khác với Hyun Bin và Son Ye Jin cũng nhận được thiệp mời. Tuy nhiên, địa điểm diễn ra lễ cưới chỉ có sức chứa khoảng 200 người nên hai ngôi sao hạn chế lượng khách mời.

Jang Dong Gun là một trong những nghệ sĩ dự lễ cưới của Son Ye Jin, Hyun Bin.

Theo JTBC, đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức riêng tư tại Sheraton Grand Walkerhill Hotel Aston House ở Gwangjang-dong, Seoul. Đây là khu nhà biệt lập, nằm ở lưng chừng núi, có sân vườn ngoài trời, an ninh tốt và tầm nhìn ra sông Hàn. Son Ye Jin và Hyun Bin chỉ mời gia đình, bạn bè, những người thân thiết. Lễ cưới không có thời gian chụp ảnh cho khách mời hoặc phỏng vấn cô dâu chú rể.

Son Ye Jin và Hyun Bin gặp nhau trong bộ phim The Negotiation. Họ bắt đầu hẹn hò sau khi tái hợp ở dự án Crash Landing on You của đài tvN. Hai ngôi sao công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021 và xác nhận kết hôn vào đầu tháng 2.

Nói về tình yêu với bạn diễn, Son Ye Jin chia sẻ: "Anh ấy là một người rất ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu, hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau”.