Jang Dong Gun bị ghét bỏ sau 20 năm 'Tình yêu trong sáng'

Kim So Yeon: Trong Tình yêu trong sáng, Kim So Yeon vào vai phản diện Huh Young Mi - cô gái sinh ra trong gia cảnh nghèo khó - và có nhiều tham vọng. Huh Young Mi sẵn sàng làm mọi việc, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cá nhân. Nhờ màn thể hiện trong phim, Kim So Yeon được khán giả gọi là "ác nữ đẹp nhất màn ảnh", đây cũng là vai diễn để đời của ngôi sao sinh năm 1980. Sau Tình yêu trong sáng, Kim So Yeon gặp khó khăn trong việc thoát khỏi "cái bóng" quá lớn của vai Huh Young Mi, cô chuyển hướng sang đóng phim tại Trung Quốc nhưng vẫn không tạo được ấn tượng với khán giả.