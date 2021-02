Janet Jackson hiện ra sao sau scandal năm 2004?

Em gái Michael Jackson bị chỉ trích sau ồn ào. Dẫu vậy, thay vì suy sụp, nữ ca sĩ đã vươn lên ngày càng mạnh mẽ.

Janet Jackson và Justin Timberlake đã có màn trình diễn đáng quên trên sân khấu Super Bowl năm 2004. Khi hát đến câu "I'm gonna have you nak** by the end of this song" trong bài Rocky Your Body, Timberlake đã xé áo Jackson khiến nữ ca sĩ bị lộ ngực trước 140 triệu khán giả.

Em gái "vua nhạc pop" nhanh chóng xin lỗi và khẳng định sự cố đến quá bất ngờ. Vì nếu đúng như kịch bản, Timberlake chỉ giật áo yếm.

Khoảnh khắc đáng xấu hổ ấy đã đẩy tên tuổi, sự nghiệp của Janet Jackson đến bờ vực sụp đổ. Trong khi Timberlake - thủ phạm gây ra vụ tai nạn - lại lên như diều gặp gió.

Sự trừng phạt dành cho Janet Jackson

Khoảng thời gian đó thực sự đáng thương với Janet Jackson.

Đài CBS cấm tuyệt đối cô tham gia lễ trao giải Grammy lần thứ 46 còn Justin Timberlake thì vẫn được phép xuất hiện. Jackson đã rút khỏi dự án phim tiểu sử về nữ nghệ sĩ Lena Horne cũng vì áp lực dư luận quá lớn.

Một bức tượng chuột Mickey mặc trang phục "Rhythm Nation" nổi tiếng của Jackson đặt tại công viên Walt Disney World đã bị gỡ bỏ sau màn trình diễn gây tranh cãi.

Sách kỷ lục Guinness ghi nhận Janet Jackson là nhân vật được Tìm kiếm nhiều bậc nhất trong lịch sử, tiết mục với Timberlake cũng được xem là Sự kiện thời sự được tìm kiếm nhiều nhất.

Chắc chắn, đối với người nghệ sĩ hoạt động nghiêm túc như Jackson, cô không hề muốn bản thân được Guinness nhắc đến cùng những "thành tích" tiêu cực kể trên.

Janet Jackson bị Justin Timberlake làm lộ ngực hồi năm 2004. Ảnh: Washington Times.

Chỉ một tháng sau Super Bowl, Jackson tìm đường trở lại với album phòng thu thứ 8, Damita Jo. Album mở màn ấn tượng ở vị trí á quân trên Billboard 200 nhưng nhận về vô số chỉ trích từ khán giả. Nhiều ý kiến chỉ tập trung vào scandal của Jackson hơn là khen ngợi album này.

Thậm chí Billboard cũng miễn cưỡng đưa ra đánh giá: "Damita Jo đã bị lu mờ phần lớn bởi tàn dư của Super Bowl".

Theo The Sun, album bị cấm tại nhiều trạm phát thanh và kênh âm nhạc. Các tập đoàn truyền hình, truyền thông lớn như CBS, Viacom, MTV, Clear Channel... tuyên bố tẩy chay Janet Jackson. Họ xem đây là sự trừng phạt dành cho nữ ca sĩ.

Damita Jo đã không thể thành công như kỳ vọng, và các đĩa đơn tiếp theo của Jackson cũng chưa giúp cô lấy lại vị thế ban đầu. Nhà điều hành cấp cao của Viacom - nơi sở hữu MTV và VH1 - khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn ngó lơ các đĩa nhạc này".

Áp lực dư luận lớn tới mức họ không thể đồng thuận bất kỳ điều gì liên quan tới Janet Jackson.

Được vinh danh trong những tranh cãi

Giữa thời điểm nhạy cảm, Janet Jackson vẫn được nhiều giải thưởng vinh danh, gồm Radio Music Awards (giải Giải thưởng huyền thoại), Soul Train Music Awards (giải Thành tựu trọn đời), Teen Choice Awards (Nữ nghệ sĩ được yêu thích)...

Sự vươn mình mạnh mẽ của Jackson đã được tổ chức 100 Black Men of America ghi nhận. Họ bình chọn cô là hình mẫu đại diện cho giải Thành tựu nghệ thuật, đồng thời ca ngợi "sự nghiệp thành công vĩ đại" của nữ nghệ sĩ.

Trước những chỉ trích vì vinh danh Jackson sau vụ bê bối, tổ chức đáp trả: "Giá trị của một cá nhân không thể bị đánh giá chỉ vì một khoảnh khắc trong đời".

Các album tiếp theo 20 Y.O., Discipline, cho đến Number Ones, Unbreakable đã từng bước giúp Janet Jackson lấy lại phong độ trên bản đồ âm nhạc. Sản phẩm trong các album đều giành thứ hạng cao trên BXH Billboard Hot 100, mang về cho nữ ca sĩ cát-xê hàng triệu USD.

Giành chiến thắng 33 giải thưởng của Billboard, cô nằm trong số những nghệ sĩ hiếm hoi cùng Madonna, Aerosmith, Garth Brooks và Eric Clapton, được tạp chí này ghi công là đã "định hình nên phạm vi âm nhạc đại chúng".

Janet Jackson trở thành cái tên hot được chú ý thời gian dài. Ảnh: Zimbio.

Ở địa hạt diễn xuất, Jackson gây ấn tượng trong các phim Why Đi I Get Married?, For Colored Girls và rất nhiều dự án ăn khách khác. Cô được nhận xét mang nét diễn "oai hùng một cách nhẹ nhàng và quyến rũ trong sự mơ màng".

Tạp chí Forbes từng công bố Janet Jackson là người phụ nữ giàu có thứ 7 trong ngành giải trí với khối tài sản 150 triệu USD cách nay hơn một thập kỷ. Đến nay, cô nắm giữ khoảng 190 triệu USD .

Kể từ năm 2017, tần suất xuất hiện của Janet Jackson bắt đầu thưa thớt dần, nhất là sau khi ly hôn chồng tỷ phú Wissam Al Mana. Nữ ca sĩ tập trung vào các sự kiện nhân đạo, duy trì hoạt động cùng UNICEF để giúp đỡ trẻ em nghèo đói khắp nơi trên thế giới.

Lời xin lỗi của Justin Timberlake có muộn màng?

Cuộc sống ở tuổi 55 của ngôi sao nhạc rock n roll trôi qua khá êm đềm. Các phương tiện truyền thông thi thoảng cũng nhắc lại scandal năm xưa nhưng bằng lời lẽ tiếc nuối cho Janet Jackson.

Gần đây, sau 17 năm xảy ra sự cố ngoài mong muốn, Justin Timberlake mới chính thức xin lỗi người đàn chị.

Hoàng tử nhạc pop bày tỏ trên tạp chí Cosmopolitan: "Tôi muốn xin lỗi vì im lặng suốt thời gian qua, đặc biệt là đến Janet Jackson và Britney Spears - hai người tôi đã từng làm tổn thương. Tôi tôn trọng họ. Họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống".

"Tôi biết mình không thể xóa bỏ quá khứ nhưng lời xin lỗi là điều đầu tiên tôi muốn nói. Tôi muốn chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình. Tôi quan tâm sâu sắc đến hạnh phúc của người tôi yêu. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn", anh nói thêm.

Sau 17 năm, cuối cùng Janet Jackson đã được Justin Timberlake gửi lời xin lỗi. Ảnh: Inquisitr.

Động thái của Justin Timberlake tạo ra chủ đề bàn luận sôi nổi trên Twitter. Trong mắt của fan Janet Jackson, nam ca sĩ vốn là "người đàn ông chuyên làm tổn thương phụ nữ". Hết Britney Spears, Janet Jackson đến người vợ hiện tại là Jessica Biel, anh đều khiến họ buồn lòng.

"Mọi chuyện đã lắng xuống quá lâu. Câu xin lỗi bây giờ khác nào con dao khứa lại nỗi đau cũ?", "Phải rất mạnh mẽ thì Janet mới vượt qua được định kiến khắt khe của dư luận bấy giờ"... là bình luận của độc giả Daily Mail.

Tuy nhiên, ở khía cạnh tích cực hơn, số lượng khán giả khác cho rằng lời xin lỗi có thể muộn màng nhưng đủ chứng tỏ tấm lòng của Timberlake. Bởi dù gì, anh cũng đã chân thành hối lỗi với những người đã tổn thương vì mình.

Một ngày sau khi giọng ca Mirrors lên tiếng, Janet Jackson đã bật khóc vì xúc động. Cô nói trong trạng thái bịt kín mặt, bảo vệ sức khỏe giữa đại dịch Covid-19: "Tôi ở nhà một mình và bắt đầu khóc. Tôi biết ơn những gì tạo hóa đã ban cho mình".