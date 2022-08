Jamie Foxx không cứu được kịch bản cũ kỹ, ngập sạn của 'Day Shift'

Dù có kinh phí lớn và quy tụ các ngôi sao, chất lượng của “Day Shift” chỉ ở mức trung bình. Phim không ấn tượng với phần kịch bản cũ kỹ, nhiều sạn.

Thể loại: Hài hước, hành động

Đạo diễn: J.J. Perry

Diễn viên: Jamie Foxx, Dave Franco, Snoop Dogg

Đánh giá: 6/10

Hình ảnh trong phim Day Shift.

Trong Day Shift (Tựa Việt: Vỏ bọc thợ săn), Jamie Foxx vào vai Bud Jablonski - thợ săn ma cà rồng đội lốt nhân viên dọn dẹp hồ bơi ở Los Angeles. Hàng ngày, anh kiếm sống bằng cách truy lùng giống loài khát máu, tiêu diệt chúng để lấy răng nanh mang về bán trên chợ đen.

Dave Franco hóa thân Seth - nhân viên đến từ Hiệp hội thợ săn ma cà rồng nhưng non kinh nghiệm. Duyên số đưa đẩy nhân vật làm trợ thủ cho Bud. Nhưng thay vì giúp đỡ, Seth trở thành “kỳ đà cản mũi”, thậm chí tiếp cận với mong muốn tìm ra sai phạm của Bud để báo cáo cấp trên.

Màn tái xuất của Jamie Foxx

Phim có nội dung đơn giản, diễn biến không phức tạp. Trong khoảng 10 phút đầu, khán giả dễ dàng nắm được cốt truyện khi Bud cởi bỏ vỏ bọc để đối đầu ma cà rồng. Sau đó, phản diện chính cũng nhanh chóng lộ diện, ít nhiều làm giảm đi tính bất ngờ.

Kịch bản bắt đầu đổi hướng khi Seth xuất hiện, chen vào cuộc sống của Bud. Lúc này, phim tuân thủ mô-típ bộ đôi cảnh sát (buddy cop) quen thuộc khi xây dựng hai nhân vật có tính cách trái ngược, phải tìm cách hòa hợp để hoàn thành mục tiêu. Có điều, đối tượng của cả hai lần này không phải tội phạm mà là ma cà rồng.

Phim xoay quanh hành trình chiến đấu với ma cà rồng của Bud (Jamie Foxx) và Seth (Dave Franco).

Dự án đánh dấu sự trở lại của Jamie Foxx sau 2 năm không đóng chính kể từ Project Power (2020). Trước đó, tài tử tham gia lồng tiếng trong Soul (2020), đồng thời vào vai phản diện trong bom tấn Spider-Man: No Way Home (2021).

Với nhân vật thợ săn ma cà rồng, tài tử quay về với hình tượng quen thuộc trong các tác phẩm hành động. Dù giữ gương mặt nghiêm túc, đôi lúc căng thẳng, anh luôn khiến người xem phải bật cười vì những câu thoại vui nhộn, cũng như cách đối diện các tình huống “khó đỡ”.

Bước qua tuổi 54, Jamie Foxx vẫn giữ được hình thể đẹp và nét diễn duyên dáng. Tài tử thể hiện tốt các cảnh hành động, tăng sự lôi cuốn cho phim. Tuy nhiên, anh không có nhiều đất để đẩy mạnh cảm xúc nhân vật vì Bud còn được xây dựng một màu, nội tâm chưa sâu sắc.

Sự xuất hiện của Dave Franco giúp phim hài hước hơn. Ngôi sao không ngại phá vỡ hình tượng điển trai để vào vai đặc vụ vụng về, sợ hãi khi gặp ma cà rồng. Từ ánh mắt đến biểu cảm của anh trong phim đều tếu táo, là yếu tố gây cười.

Song, Dave Franco vẫn có phần lép vế khi đứng cạnh Jamie Foxx. Anh chưa thực sự tung hứng, phối hợp ăn ý với bạn diễn, cũng không có nhiều đất để thể hiện các cảnh hành động.

Ngoài hai ngôi sao đóng chính, Snoop Dogg cũng gây chú ý khi tham gia với vai Big John Elliott - bạn lâu năm của Bud. Ngay cả khi xuất hiện ít ỏi, rapper vẫn gây được ấn tượng với nét diễn tự nhiên, diễn như không diễn.

Ê-kíp thiếu sáng tạo

Tác phẩm là phim đầu tay của J.J. Perry - người có gần 40 năm kinh nghiệm làm điều phối kiêm diễn viên đóng thế cho nhiều dự án Hollywood. Khi ngồi ghế đạo diễn, anh quyết định thử thách bản thân với thể loại hành động, chọn con đường tương tự đồng nghiệp David Leitch - từng làm John Wick (2014), Bullet Train (2022).

Dự án có kinh phí xấp xỉ 100 triệu USD , là phim đầu tay của đạo diễn J.J. Perry.

Với kinh nghiệm lâu năm, nhà làm phim xử lý tốt các cảnh đánh đấm, đâm chém. Anh giữ nhịp phim nhanh, gọn xuyên suốt thời lượng 114 phút, tránh tạo cảm giác mệt mỏi khi xem. Hai biên kịch Shay Hatten và Tyler Tice cũng không khai thác quá sâu tâm lý nhân vật, chủ yếu cài cắm tình tiết để nhấn mạnh các cảnh hành động.

Điều đó tạo nên một tác phẩm có yếu tố giải trí nhưng hời hợt về nội dung. Ở nửa sau, kịch bản bị hụt hơi và dần trở nên lan man. Đây vốn là điểm chung của các phim do Shay Hatten chấp bút gần đây bao gồm John Wick 3 (2019), Army of the Dead (2020), Army of Thieves (2021).

Giống Army of the Dead viết về xác sống, biên kịch Shay Hatten cũng tìm cách phân chia ma cà rồng thành nhiều chủng loại. Nhưng nhìn chung, hình tượng giống loài khát máu vẫn được xây dựng theo lối mòn. Chúng đội lốt con người, ban ngày sợ nắng, không có bóng, khóc ra máu,… Cách thức Bud hạ gục từng loài thì giống nhau, chưa khác biệt.

Một số yếu tố được cài cắm như việc ma cà rồng chế kem chống nắng được làm từ mai rùa sa mạc. Tuy nhiên, chi tiết chỉ mang tính gây cười, không giúp câu chuyện trở nên sâu sắc hơn.

Bên cạnh đó, phần thiết kế sản xuất không thực sự mới mẻ. Từ poster đến bối cảnh California gợi nhớ Grand Theft Auto - loạt trò chơi kinh điển về tội phạm đường phố gắn liền tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Phần âm nhạc và các cảnh hành động cũng được dàn dựng để mang lại cảm giác tương tự. Khi các nhân vật đối đầu kẻ địch, phim sử dụng nhạc funk kết hợp hip-hop để tăng cảm giác vui vẻ, nhộn nhịp thay vì hồi hộp.

Chất lượng chưa tương xứng kinh phí

Số tiền xấp xỉ 100 triệu USD chủ yếu đổ dồn vào các cảnh rượt đuổi, đấu súng. Dù có kinh phí lớn và quy tụ ngôi sao, nhiều phân đoạn lại đơn giản, tạo cảm giác của phim hành động hạng B (các dự án có kinh phí thấp, đạo diễn và diễn viên mới vào nghề, ít tên tuổi hoặc đã qua thời).

Chưa kể trong nhiều cảnh quay, kỹ xảo CGI còn được dựng sơ sài, trông không thật, càng khiến chất lượng phim tụt giảm.

Tài tử Jamie Foxx đang đóng cảnh hành động trên phim trường.

Trên tất cả, kịch bản nhiều lỗ hổng là yếu tố khiến phim mất điểm. Phản diện chính - nữ hoàng ma cà rồng Audrey (Karla Souza) - được xây dựng khá mờ nhạt. Nhân vật liên tục xuất hiện và thường xuyên tỏ ra nguy hiểm từ lời nói đến hành động. Đến cuối phim, ác nữ bị hạ gục một cách dễ dàng, không thực sự ghê gớm như những gì quảng cáo.

Mối quan hệ giữa Bud và gia đình chưa được khai thác sâu. Nguồn gốc cũng như lý do Bud săn ma cà rồng cũng chẳng rõ ràng. Trong khi đó, hành trình của Bud Jablonski lại khém đặc sắc. Nhân vật chủ yếu đi diệt ma cà rồng từ nơi này đến nơi khác như một thói quen, không cần lên kế hoạch hay suy nghĩ quá nhiều.

Khi ra mắt, Day Shift nhận phản hồi tiêu cực từ giới phê bình, hiện giữ chứng chỉ “thối” trên Rotten Tomatoes với 57% bình chọn. Điểm số khán giả trên IMDb cũng thấp, đạt 6.1/10 điểm.

Phần lớn ý kiến cho rằng phim có một vài khoảnh khắc khá vui. Song, kịch bản yếu và cách khai thác hình tượng ma cà rồng cũ kỹ khiến tác phẩm không nổi bật, thậm chí đáng quên. Ngay cả diễn xuất của ba ngôi sao Jamie Foxx, Dave Franco, Snoop Dogg cũng không cứu được kịch bản tồi.

Cùng nhà sản xuất, Day Shift không khỏi gợi nhớ các bom tấn Red Notice (2021) hay The Gray Man (2022). Dù có nội dung khác nhau, cả ba đều có phần kịch bản cũ kỹ, ý tưởng cạn kiệt. Các ngôi sao xuất hiện cũng không thực sự nổi bật, chỉ là yếu tố để lôi kéo sự tò mò, hút khán giả.

So với hai dự án còn lại, Day Shift có kinh phí chỉ bằng phân nửa nhưng chất lượng gần như tương đương. Tác phẩm phù hợp với những ai muốn xem phim để giết thời gian, không quá đặt nặng nội dung hay ý nghĩa câu chuyện.