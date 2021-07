James Wan trở lại với tác phẩm kinh dị ‘Malignant’

Đạo diễn James Wan trở lại với dòng phim tạo nên thương hiệu của mình bằng tác phẩm kinh dị “Malignant”.

Ngày 20/7, Polygon đưa tin Warner Bros đã tung trailer chính thức của Malignant trên trang YouTube của hãng. Đoạn giới thiệu dài hơn 2 phút đưa khán giả đến những vụ án mạng đầy ám ảnh mà Madison (Annabelle Wallis) nhìn thấy.

Hiện thân tà ác của James Wan Ngày 20/7, trailer "Malignant" - tác phẩm kinh dị mới do James Wan đạo diễn - đã được công bố. Phim có sự góp mặt của Annabelle Wallis, ngôi sao của "Annabelle" (2014).

Madison bị ám ảnh bởi những gì cô nhìn thấy. Ảnh: Warner Bros.

Trong đoạn giới thiệu, Madison liên tục nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp mô tả những vụ án giết người. Mọi thứ trở nên đáng sợ hơn khi cô phát hiện ra các vụ giết người mà cô nhìn thấy là có thật. Cuối cùng, Madison nhận ra những vụ giết người mà cô nhìn thấy đều do người bạn trong tưởng tượng thời thơ ấu của cô thực hiện.

Theo nguồn tin, cốt truyện của Malignant khá tương đồng với một bộ phim gốc của Disney Channel Don’t Look Under the Bed. Nội dung của bộ phim xoay quanh một người bạn trong tưởng tượng của một đứa trẻ, tới khi trưởng thành người bạn đó trở lại với những sự kiện kinh hoàng.

Loạt phim trong The Conjuring và Insidious đã góp phần xây dựng thương hiệu phim kinh dị của James Wan. Không chỉ dừng ở đó, James Wan còn cho thấy tài năng của mình khi gây ấn tượng với khán giả qua Aquaman (2018) hay Fast and Furious 7 (2015).

Malignant do đạo diễn James Wan thực hiện với sự tham gia của Annabelle Wallis (Annabelle), Maddie Hasson (Impulse), George Young (Containment), Michole Briana White (Dead to Me), Jacqueline McKenzie (Palm Beach), Jake Abel (Percy Jackson) và Ingrid Bisu (The Conjuring: The Devil Made Me Do It).

Malignant dự kiến phát hành vào ngày 10/9.