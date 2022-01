James Gunn muốn 500 triệu USD để làm 'Guardians of the Galaxy Vol.3'

Đạo diễn James Gunn chia sẻ anh phải xoay sở với kịch bản “Guardians of the Galaxy Vol.3” để bộ phim làm ra vừa vặn với số vốn được giao.

Comicbook đưa tin trong một bài phỏng vấn gần đây với Collider nhân dịp TV Peacemaker ra mắt trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max, James Gunn thừa nhận nếu mình muốn gì được nấy, Marvel Studios sẽ phải đầu tư tới 500 triệu USD cho dự án Guardians of the Galaxy Vol.3. Tuy nhiên, việc thắt lưng buộc bụng đã giúp vị đạo diễn mài giũa kỹ thuật làm phim độc đáo.

“Tôi luôn nghĩ về kinh phí khi đặt bút viết kịch bản. Lần nào cũng thế. Một dự án được đầu tư số tiền lớn như Guardians of the Galaxy Vol.3 vẫn khiến tôi đau đầu chuyện chi tiêu. Bạn biết đấy, tôi luôn phải liệu cơm gắp mắm để bộ phim vừa vặn với kinh phí đầu tư. Còn nếu muốn gì được nấy, tôi sẽ làm một bộ phim với kinh phí nửa tỷ USD”, Gunn nói.

Đạo diễn James Gunn trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Guardians of the Galaxy. Ảnh: Shutterstock.

Đạo diễn tiếp tục: “Nếu nắm trong tay nửa tỷ USD, tôi có thể làm ra một bộ phim rất sát với mong muốn của mình. Nhưng đời nào có như mơ. Tôi luôn canh cánh chuyện kinh phí và nhiều lần phải nhượng bộ vì nó. Tuy nhiên, có nhiều lần sự thiếu thốn lại mang đến kết quả tốt. Đôi khi, bạn buộc phải suy nghĩ lại điều gì đó và sau cùng nảy ra giải pháp đầy sáng tạo”.

Theo Comicbook, phần phim thứ ba của loạt Guardians of the Galaxy được đầu tư kinh phí khoảng 200 triệu USD . Con số tương đương vốn sản xuất từng được rót cho hai tiền truyện. Kinh phí đầu tư cho các dự án phim điện ảnh của Marvel Studios khoảng 125 triệu USD với tác phẩm về một siêu anh hùng và lên tới 350 triệu USD cho các lần “hội quân” như trong Avengers: Endgame (2019).

Guardians of the Galaxy Vol.3 dự kiến phát hành tại rạp từ 5/5/2023. Ngoài Vol.3, James Gunn cũng thực hiện hai tác phẩm hậu truyện nhan đề I Am Groot và Guardians of the Galaxy Holiday Special cho dịch vụ xem video trực tuyến Disney+. Trong đó, I Am Groot là phim hoạt hình do Kirsten Lepore đạo diễn và James Gunn tham gia chỉ đạo sản xuất. Cả hai TV series đều dự kiến ra mắt trong năm nay.