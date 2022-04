James Corden chế giễu vợ Will Smith

James Corden đã đổi tên bài hát "We Don't Talk About Bruno" thành "We Don't Talk About Jada" và chế giễu vợ Will Smith trên sóng truyền hình.

Trong The Late Late Show with James Corden phát sóng ngày 1/4, James Corden và các khách mời bàn luận về lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Trong khi mọi người tập trung vào khoảnh khắc CODA chiến thắng hạng mục Phim xuất sắc, nam MC chỉ muốn nhắc tên Jada Pinkett Smith. "Hoặc chúng ta có thể thảo luận về điều mọi người đang nghĩ", một chàng trai phát biểu. Bên cạnh, Corden ngắt lời: "Không, anh đã thấy những gì đã xảy ra. Chúng ta hãy nói đến thứ khác (Will Smith tát Chris Rock vì đùa về chứng rụng tóc của Jada)". Các khách mời liên tục từ chối nhắc scandal nhạy cảm nhưng James Corden như bỏ ngoài tai. Thậm chí, anh còn thay đổi lời và tên bài hát We Don't Talk About Bruno trong Encanto - tác phẩm giành giải Phim hoạt hình xuất sắc của Oscar 2022 - thành We Don't Talk About Jada, và chế giễu vợ Smith. James Corden trong talk show của đài CBS do anh làm "chủ xị". Ảnh: Fox News. Theo Fox News, khán giả phản ứng tiêu cực vì trò đùa được xem là kém duyên này. Một tài khoản Twitter bức xúc: "Tôi bỏ phiếu cho James Corden sẽ là người tiếp theo bị đấm ở Oscar". Người khác bình luận: "Tôi đã xem đoạn video ở Oscar, câu chuyện không có gì vui để bạn mang ra trêu đùa như vậy". Trước đó, nam MC tai tiếng cũng phát ngôn về cú tát của Will Smith. Anh nói: "Tôi sẽ nói điều này, chúng ta không thể đùa với Will Smith được. Chris Rock đã ăn một cú đấm rồi đấy". James Corden sinh năm 1978, là diễn viên, người dẫn chương trình, ca sĩ người Anh. Anh là MC của The Late Late Show with James Corden, một talk show đêm khuya của đài CBS. Theo Fox News, Corden liên tục hứng chỉ trích vì xem thường văn hóa nước khác, có phát ngôn phân biệt chủng tộc, đặc biệt nhắm đến người châu Á. Sự việc chê bai món trứng vịt lộn, chân gà là ghê tởm từ tháng 6/2021 chưa lắng xuống, Corden tiếp tục có phát ngôn không tôn trọng BTS khi gọi việc nhóm nhạc nam 7 thành viên tham gia Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là "sự xuất hiện của những vị khách mời không bình thường".

Quốc Minh