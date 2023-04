James Bonds có phần mới kỷ niệm lễ đăng quang của Vua Charles

Theo trang New York Post, trong tác phẩm mới, James Bonds sẽ có nhiệm vụ giải cứu Lễ đăng quang của Vua Charles III.

Vua Anh Charles III sẽ đăng quang vào tháng 5 tới. Ảnh: WPA Pool.

Tác giả loạt tiểu thuyết nổi tiếng Young Bond Charlie Higson đã được nhà xuất bản Ian Fleming ủy quyền viết một cuốn sách mới để vinh danh lễ đăng quang của Vua Charles.

Cuốn On His Majesty’s Secret Service sẽ được xuất bản vào ngày 4/5, trước lễ đăng quang vào ngày 6/5. Ấn phẩm này ra đời sau 60 năm kể từ cuốn tiểu thuyết thứ 10 của Fleming cũng được viết để vinh danh Nữ hoàng Elizabeth II On Her Majesty’s Secret Service vào năm 1963.

Theo thông tin từ nhà xuất bản Ian Fleming, lần này, câu chuyện mới về 007 có bối cảnh thời hiện đại, theo chân Bond khi ông “được cử đi để ngăn chặn âm mưu phá hoại lễ đăng quang của Athelstan xứ Wessex giàu có. Tên này rất lập dị và muốn tự phong chức danh cho mình trước khi tiến hành một nhiệm vụ 'tử vì đạo' là dạy cho Vương quốc Anh một bài học”.

Bond sẽ phải dập tắt được các kế hoạch mờ ám của Athelstan xứ Wessex và đánh bại đội lính đánh thuê được thuê riêng của ông ta.

Toàn bộ tiền bản quyền từ việc bán cuốn sách này sẽ hỗ trợ cho công việc của tổ chức từ thiện Anh National Literacy Trust. Đây là một tổ chức từ thiện hoạt động độc lập nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng đọc viết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cho đến nay, Higson đã viết năm cuốn sách trong loạt truyện Young Bond, theo chân nhật vật này kể từ thời còn theo học tại Đại học Eton vào những năm 1930.

Chia sẻ về cuốn sách mới, tác giả Higson bày tỏ: “Khi Ian Fleming Publications đề cập với tôi ý tưởng viết một câu chuyện về Bond khi đã trưởng thành cách đây hơn một tháng, tôi đã rất vui mừng. Nhưng tôi không còn vui nổi cho đến khi tôi biết tác phẩm này phải sẵn sàng cho lễ đăng quang vào tháng 5. Việc viết và hoàn thiện tác phẩm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy rất căng thẳng và thót tim không kém nhiệm vụ nào của Bond. Dù tất nhiên là không có ai dí súng vào đầu tôi cả”.

Trước đó, một tác phẩm tương tự đã được ra mắt để chúc mừng lễ đăng quang của Nữ hoàng Anh Elizabeth. Ảnh: NY Post.

Higson thông tin thêm: “Nhưng kể từ khi viết các tác phẩm về Bond hồi trẻ, tôi đã nghĩ đến việc viết một cuộc phiêu lưu của Bond khi trưởng thành và lúc này hình tượng về Bond đã sẵn sàng tuôn ra. Tôi chỉ cần sẵn sàng thể hiện hành trình mới của Bond và viết câu chuyện của anh ấy ra giấy. Fleming nổi tiếng với việc yêu cầu các tác giả viết nhanh và tôi đã được truyền nguồn năng lượng đó. Còn lúc này, thật thú vị khi cuối cùng cũng được bước vào thế giới của Bond trưởng thành”.

Higson nói thêm rằng câu chuyện mới có mọi thứ mà người hâm mộ James Bond mong muốn, bao gồm “tình yêu, bạo lực, xe hơi, một nhân vật phản diện đầy màu sắc cùng một tên tay sai xấu xa, và tất nhiên, cả bản thân Bond, quá nổi tiếng nhưng lại rất ít người hiểu được cá tính thật sự”.

Giám đốc điều hành nhà xuất bản Ian Fleming Corinne Turner chia sẻ: “Lễ đăng quang của Vua Charles III là một dịp trọng đại đối với đất nước Anh. Chúng tôi đã tự hỏi mình sẽ ăn mừng điều đó như thế nào và câu trả lời lúc này dường như đã rõ ràng.”

Ông Corinne Turner thông tin thêm: “Cuốn On Her Majesty’s Secret Service đã được Ian Fleming xuất bản lần đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 1963. Và sau 60 năm, còn gì tốt hơn là đánh dấu chương mới trong lịch sử bằng một tác phẩm mới. Có thể là On His’s Majesty’s Secret Service? Chúng tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với Charlie và ông ấy đồng ý nhận thử thách viết một cuộc phiêu lưu về Bond kịp xuất bản vào tháng 5”.