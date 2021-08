‘James Bond’ sẽ không có bản truyền hình

Nhà sản xuất “James Bond” bác bỏ khả năng thương hiệu điện ảnh gần 60 năm tuổi sẽ được làm thêm bản truyền hình.

Collider đưa tin trong bài phỏng vấn với Total Film, hai nhà sản xuất Barbara Broccoli và Michael G. Wilson của thương hiệu James Bond đã phủ nhận khả năng loạt phim về tay điệp viên hào hoa được sản xuất ngoại truyện truyền hình.

Đồn đại xoay quanh khả năng James Bond được phát triển bản truyền hình bắt đầu xuất hiện trên Internet sau khi Amazon thông báo đang đàm phán để mua lại hãng phim MGM hồi tháng 5. MGM là đơn vị sở hữu bản quyền loạt phim James Bond.

Chia sẻ về tương lai của James Bond trên màn ảnh, Barbara Broccoli khẳng định: “Chúng tôi làm điện ảnh. Chúng tôi làm phim để trình chiếu tại rạp. Đó là những gì chúng tôi đang làm”. Michael G. Wilson bổ sung: “Chúng tôi đã từ chối đề nghị ấy trong suốt 60 năm qua”.

No Time to Die - phần phim mới nhất thuộc thương hiệu James Bond - đánh dấu lần cuối cùng tài tử Daniel Craig thủ vai 007 sau 15 năm gắn bó. Ảnh: MGM.

Thỏa thuận có giá trị lên tới 8,5 tỷ USD giữa Amazon và MGM được kỳ vọng bắt đầu có hiệu lực từ năm 2022. Thương vụ cho phép Amazon tiếp cận bản quyền làm phim nhiều thương hiệu điện ảnh kinh điển như Rocky, The Pink Panther, RoboCop và James Bond… Trong số này, James Bond là loạt phim có lợi nhuận cao nhất.

Trước đó, biên kịch John Logan, đồng tác giả của Skyfall và Spectre, đã trình bày những lo lắng của mình về thương vụ trên trong bài xã luận đăng trên The New York Times: “Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tập đoàn kinh tế như Amazon bắt đầu can thiệp sâu hơn vào quá trình sản xuất phim?”.

Vị biên kịch đặt giả thiết: “Chất lượng James Bond sẽ ra sao nếu những ‘lãnh chúa’ Amazon đưa ra mọi quyết định quan trọng chỉ dựa vào kết quả phân tích thị trường? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lãnh đạo cấp cao của họ không thích Bond uống Martini hay cảm thấy anh ta giết quá nhiều người? Bộ phim còn lại gì nếu họ thấy giọng Anh Anh trên phim quá xa lạ và cần nhiều yếu tố văn hóa Mỹ hơn để chiều lòng Hollywood?”.

Hồi tháng 5, vài giờ sau khi thương vụ mua bán được công bố, Broccoli và Wilson đã trấn an người hâm mộ thương hiệu James Bond. Cả hai khẳng định vẫn đảm nhận vai trò “kiểm soát chất lượng nghệ thuật” của loạt phim và “sẽ tiếp tục cho ra đời những phim điện ảnh mới về 007 để phục vụ khán giả yêu mến môn nghệ thuật thứ 7”.

Sau hơn một năm liên tục lùi lịch chiếu vì đại dịch Covid-19, No Time to Die - phần phim mới nhất thuộc thương hiệu James Bond - đã sẵn sàng ra rạp từ 8/10.