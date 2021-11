James Bond chỉ cần hai buổi gặp để chinh phục phụ nữ

Nghiên cứu từ 24 bộ phim về James Bond cho thấy điệp viên 007 không mất nhiều thời gian để tán tỉnh, lấy lòng phụ nữ.

Theo Daily Mail, trong nghiên cứu của tiến sĩ Richard Zegers từ Đại học Utrecht, Hà Lan, nhân vật James Bond là "kẻ sát gái" quyến rũ nhất thế giới. Chỉ cần 2, 3 cuộc gặp, James Bond hoàn toàn chinh phục phụ nữ.

Nghiên cứu chỉ ra có đến 27,8% người đẹp từng bước qua đời James Bond không chống lại được sự quyến rũ của điệp viên 007 từ lần gặp đầu tiên. Số lượng câu nói từ lúc gặp mặt đến khi lên giường là 7-8 câu.

Càng về sau, nhà sản xuất chú trọng vào sự giao tiếp của nhân vật. Những bộ phim gần đây cho thấy James Bond nói trung bình 37 câu để tán tỉnh người đẹp.

Daniel Craig và Leá Seydoux trong No Time to Die. Ảnh: Vogue.

Nghiên cứu cho thấy James Bond không sử dụng biện pháp tình dục an toàn. Trong bài báo đăng trên TMID, Tiến sĩ Richard Zegers chỉ ra rằng các mối quan hệ của Bond phần lớn ngắn ngủi, tình một đêm. Họ không có nhiều thời gian để nói về tình dục an toàn.

Đến No Time to Die, James Bond của Daniel Craig không chú trọng quyến rũ phụ nữ. Điệp viên 007 tập trung việc hợp tác, thiết lập tình bạn thân thiết và thực hiện phi vụ.

Trong một cuộc phỏng vấn trước khi No Time to Die ra rạp, Daniel Craig nói anh phải thích nghi với nhiều điều khi tham gia loạt phim.