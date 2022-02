Jake Gyllenhaal không giận Taylor Swift nếu anh chính là đối tượng bị tình cũ chỉ trích trong 10 phút trên sóng truyền hình quốc gia.

Trả lời tờ Esquire, nam diễn viên Jake Gyllenhaal chia sẻ về nghi vấn bị tình cũ Taylor Swift trách móc, đá xéo trong sản phẩm âm nhạc: "Tôi không liên quan trong câu chuyện này. Đó là mối quan hệ giữa cô ấy và người hâm mộ".

Theo ngôi sao Spider-Man: Far From Home, Swift có những trải nghiệm riêng và không ai có quyền ngăn cản cô bày tỏ điều đó. Là nghệ sĩ, Swift thường thể hiện trải nghiệm qua các ca khúc, anh không tức giận nếu được tình cũ đề cập.

Fox News cho biết Gyllenhaal quyết định lên tiếng sau khi trên Twitter nổ ra tranh cãi và bàn tán xoay quanh chủ đề này khiến nam diễn viên phải tắt phần bình luận.

Jake Gyllenhaal và Taylor Swift thuở còn mặn nồng. Ảnh: Daily Mail.

Về hành động này, Gyllenhaal giải thích: "Tại thời điểm một số người hâm mộ trở nên mất bình tĩnh, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm yêu cầu họ cư xử văn minh hơn".

Vào năm 2012, Swift phát hành We are never getting back together. Từ chi tiết diễn viên, chiếc khăn quàng cổ cho đến ca từ của bài hát như nhắm thẳng vào Gyllenhaal. Ngay cả All too Well (2011) cũng được khẳng định là ca khúc nói về Gyllenhaal.

Gần đây, nữ ca sĩ tái phát hành phiên bản 10 phút của ca khúc nằm trong album Red. Người hâm mộ Swift đỗ lỗi cho Gyllenhaal vì đã chia tay nữ ca sĩ giành giải Grammy chỉ sau ba tháng hẹn hò.

Đến ngay cả nữ ca sĩ Dionne Warwick còn để lại bình luận rằng: "Tôi sẽ trả phí vận chuyển nếu Gyllenhaal gửi trả lại chiếc khăn đỏ cho Swift".

Colin Jost - chồng minh tinh Scarlett Johansson - nói đùa: "Các bạn ơi, bài học mà chúng ta học được trong tuần này là đừng bao giờ chia tay Taylor Swift, nếu không cô ấy sẽ dành 10 phút để hát về bạn trên sóng truyền hình quốc gia".

Jake Gyllenhaal và Taylor Swift yêu nhau năm 2010. Đây cũng được xem là mối tình ồn ào của Taylor Swift. Anh đã chia tay giọng ca Love Story chỉ bằng một tin nhắn. Ca sĩ sinh năm 1989 cũng đáp trả bạn trai bằng cách viết ca khúc We Are Never Getting Back Together gửi tặng tình cũ.

Hồi năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn với Guardian, Jake khéo léo từ chối nói về bạn gái, như chưa từng quen biết Taylor.