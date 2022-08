Jaguar I-Pace bốc cháy khi đang sạc

Vụ hỏa hoạn gần như thiêu rụi toàn bộ chiếc xe điện của Jaguar.

Gonzalo Salazar, một chủ nhân sở hữu Jaguar I-Pace đời 2019 tại bang Florida nghe thấy tiếng nổ phát ra từ nhà để xe của mình. Khi mở cửa, garage ngập tràn khói và anh nhanh chóng cầm lái chiếc xe ra khỏi garage. Tuy nhiên chỉ ít lâu sau, chiếc I-Pace nhanh chóng bốc cháy. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội và sau đó chiếc xe điện gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, trừ phần đầu xe.

Theo Electrek, đây là vụ cháy thứ 4 liên quan đến mẫu xe này. I-Pace hiện được trang bị hệ thống pin LG Chem. Tập đoàn Hàn Quốc cũng cung cấp hệ thống pin cho mẫu Chevrolet Bolt EV, vốn đã bị ngừng sản xuất trong nhiều tháng vào năm ngoái do lỗi hệ thống pin dễ bắt lửa và gây cháy. Tổng cộng đã có ít nhất 17 chiếc Bolt đã bốc cháy. Theo số liệu do Electrek công bố, doanh số Jaguar I-Pace đã đạt 50% so với Chevrolet Bolt.

Hiện tại, Gonzalo Salazar yêu cầu Jaguar phải chịu trách nhiệm về việc chiếc xe bị cháy. “Công ty bảo hiểm của tôi đã cử một chuyên gia thẩm định đến để điều tra về vụ việc, trong khi đó Jaguar chưa đưa ra phương án giải quyết", anh nói.

Ở phiên bản HSE EV400 cao nhất, Jaguar I-Pace được trang bị hai động cơ điện ở mỗi trục, sản sinh công suất 394 mã lực và 696 Nm mô-men xoắn. Nhờ đó xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây, tốc độ tối đa 200 km/h. Xe sử dụng gói pin 90 kWh với phạm vi vận hành 470 km trong một lần sạc.