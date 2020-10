Jaden Smith và những sao nam là người song tính

Daniel Newman là nam diễn viên điển trai, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như The Walking Dead, Sex and The City, The Vampire Diaries... Tuy sống kín tiếng và không công khai người yêu, sao nam 39 tuổi tuyên bố là người song tính. "Thôi thoải mái với chuyện tình cảm. Tôi cũng yêu các cô gái", anh viết trên Twitter, kèm theo hashtag #LGBTQ. Ảnh: E! Online.