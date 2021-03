Jackpot Vietlott vượt mốc 100 tỷ đồng

Sau hơn 2 tháng không có người trúng giải cao nhất, quỹ giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 vừa vượt mốc 100 tỷ đồng.

Cụ thể, sau kỳ quay gần nhất không có người trúng giải, Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 đã cán mức hơn 103 tỷ đồng , trong khi Jackpot 2 tích lũy ở mức 7 tỷ đồng . Lần gần nhất Jackpot 1 của Power 6/55 chạm mốc 100 tỷ đồng là vào cuối tháng 7/2020.

Giải Jackpot 1 lớn nhất từng có người lĩnh thưởng là giải trị giá hơn 303 tỷ đồng . Người trúng giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam là ông Q., một viên chức ở Hà Nội. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, ông Q. nhận khoản thực lĩnh 270 tỷ đồng .

Sau hơn 8 tháng, Jackpot 1 của Powewr 6/55 mới trở lại mốc trên 100 tỷ đồng . Ảnh: VL.

Lần gần nhất có người trúng giải lớn từ Vietlott là vé số may mắn trúng Jackpot 40 tỷ đồng từ xổ số Mega 6/45. Tấm vé được in và bán ra tại Hà Nội và may mắn trúng giải vào tại kỳ quay tối 12/3.

Một trường hợp khác trúng Jackpot trị giá 100 tỷ đồng trong năm 2021 là vào kỳ quay tối ngày 1/1, trị giá giải thưởng 100.379.870.000 đồng. Vé số may mắn ngay ngày đầu tiên của năm mới được in và bán ra tại TP.HCM.