Jackpot Vietlott đạt gần 127 tỷ đồng

Sau 3 tháng không có người trúng giải cao nhất, quỹ giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 vừa chạm mốc gần 127 tỷ đồng.

Cụ thể, sau kỳ quay gần nhất không có người trúng giải, Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 đã cán mức hơn 126,2 tỷ đồng , trong khi Jackpot 2 quay trở về mức tích lũy 3 tỷ đồng khi mới có người trúng giải. Lần gần nhất Jackpot 1 của Power 6/55 chạm mốc 100 tỷ đồng là vào cuối tháng 7/2020.

Giải Jackpot 1 lớn nhất từng có người lĩnh thưởng là giải trị giá hơn 303 tỷ đồng . Người trúng giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam là ông Q., một viên chức ở Hà Nội. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, ông Q. nhận khoản thực lĩnh 270 tỷ đồng .

Jackpot của Power 6/55 đang cao nhất trong khoảng 9 tháng trở lại đây. Ảnh: Vietlott.

Lần gần nhất có người trúng giải lớn từ Vietlott là vé số may mắn trúng Jackpot 40 tỷ đồng từ xổ số Mega 6/45. Tấm vé được in và bán ra tại Hà Nội và may mắn trúng giải vào tại kỳ quay tối 12/3.

Một trường hợp khác trúng Jackpot trị giá 100 tỷ đồng trong năm 2021 là vào kỳ quay tối ngày 1/1, trị giá giải thưởng 100.379.870.000 đồng. Vé số may mắn ngay ngày đầu tiên của năm mới được in và bán ra tại TP.HCM.

Ngoài giải Jackpot 1 trị giá 126,2 tỷ đồng chưa có người trúng, kỳ quay đã ghi nhận 2 người chơi may mắn chia nhau Jackpot 2 trị giá 4,77 tỷ đồng . Bên cạnh đó, kỳ quay còn ghi nhận 17 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.101 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 26.971 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Người chơi trúng giải có 60 ngày để làm thủ tục nhận giải, sau thời hạn này, giải sẽ không còn giá trị lĩnh và tiền thưởng sẽ được chuyển vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott.