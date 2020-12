Jack, Quân A.P và 8 nam nghệ sĩ được yêu thích trong năm 2020

Quân A.P: Quân A.P “làm mưa làm gió” Vpop trong năm với sản phẩm Bông hoa đẹp nhất - giữ vị trí đầu bảng #zingchart trong 3 tuần và 84 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Trước đây, anh từng gây ấn tượng với các bản hit như Ai là người thương em, Còn gì đau hơn chữ đã từng, You are my crush. Anh sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình điển trai, sáng sân khấu, giọng hát trầm ấm đặc trưng và gia tài bài hát đậm tính ngôn tình.