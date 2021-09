Mối quan hệ với Triệu Vy có thể kéo Jack Ma lún sâu vào khủng hoảng

Theo Bloomberg, dù đang ẩn dật, Jack Ma vẫn có thể liên lụy và lún sâu thêm vào khủng hoảng vì mối quan hệ với những người bạn showbiz như Triệu Vy.

Thích sự phô trương và lôi cuốn, Jack Ma thường xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ nghệ sĩ hoặc đi cùng những ngôi sao trong làng giải trí.

Tuy nhiên, chính tính cách này của Jack Ma có thể khiến ông phải trả giá, cây viết Shuli Ren nhận định trên Bloomberg.

Tại sự kiện kỷ niệm 18 năm thành lập Alibaba cách đây 4 năm, Jack Ma từng hóa trang thành Michael Jackson và nhảy theo điệu nhạc Billie Jean. Tháng 9/2020, vị tỷ phú đã livestream song ca với ca sĩ Vương Phi. Alibaba Pictures Group Ltd, hãng phim điện ảnh trực thuộc Alibaba đã đầu tư hàng triệu USD vào các xưởng phim tư nhân trong nhiều năm.

Tình bạn của Jack Ma và Triệu Vy

Tuy nhiên, những người bạn nổi tiếng kiểu Triệu Vy cũng khiến Jack Ma trả giá. Khi chính phủ Trung Quốc mạnh tay thanh lọc giới giải trí trong nước, nghệ sĩ thân thiết với Jack Ma đã rơi vào tầm ngắm. Một trong số đó là Triệu Vy, diễn viên 45 tuổi nổi danh nhờ bộ phim Hoàn Châu Cách Cách phát sóng tại Trung Quốc cuối những năm 1990.

Chỉ trong một ngày, tên của Triệu Vy bị xóa khỏi những tác phẩm truyền hình, phim điện ảnh, video ngắn và quảng cáo trên các nền tảng giải trí Trung Quốc như Tencent Video, iQiyi hay Youku. 2 phần Hoàn Châu Cách Cách cũng bị gỡ khỏi Tencent Video, đơn vị duy nhất giữ bản quyền phim.

Ngoài diễn xuất, Triệu Vy còn là doanh nhân giàu có. Năm 2017, cô cùng chồng là doanh nhân Huỳnh Hữu Long bị cấm tham gia thị trường chứng khoán Trung Quốc trong 5 năm sau khi công ty của diễn viên dính bê bối gian lận thông tin, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư.

Jack Ma được cho có mối quan hệ thân thiết với Triệu Vy. Ảnh: DW News.

Sau đợt "phong sát" tại Trung Quốc, mối quan hệ của Triệu Vy với Jack Ma trở thành chủ đề được nhiều người bàn tán. Theo Bloomberg, Triệu Vy, Jack Ma, Alibaba và Ant Group là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây.

Tháng 12/2014, Triệu Vy gây xôn xao khi cùng chồng bỏ ra 400 triệu USD để mua 9,18% cổ phần Alibaba Pictures, trở thành cổ đông chiến lược chỉ sau Jack Ma. Năm 2015, thị trường chứng khoán Hong Kong chấn động khi những ông lớn này thắng thương vụ mua cổ phiếu tập đoàn Thụy Đông.

Trong nhiều năm, Alibaba Pictures đầu tư vào các lĩnh lực khác nhau, trong đó có nghệ thuật và quản lý nghệ sĩ. Theo Sina, công ty nắm trong tay nhiều tài nguyên phim ảnh và chỉ phân phối cho nghệ sĩ có quan hệ thân thiết. Đây được cho là động thái hình thành thế lực điều khiển giới giải trí Hoa ngữ.

Huỳnh Hữu Long thường xuất hiện bên Jack Ma trong nhiều chuyến công du nước ngoài. Trong khi đó, Triệu Vy là nghệ sĩ có mặt tại các hoạt động lớn do ông chủ Alibaba tổ chức.

Dù chính phủ Trung Quốc không đưa ra nguyên nhân rõ ràng, những cáo buộc về hành động kinh doanh bất hợp pháp của Alibaba Pictures và quan hệ với Jack Ma có thể là nguyên nhân đưa Triệu Vy vào con đường bị cấm hoạt động nghệ thuật.

Nếu Ant Group lên sàn chứng khoán (IPO) thành công vào cuối năm 2020, gia đình Triệu Vy sẽ giàu hơn. Mẹ của diễn viên là cổ đông trong 2 công ty tư nhân đầu tư vào Ant Group năm 2016 với giá trị sở hữu chứng khoán khoảng 60 tỷ USD , tương đương 76,3% giá trị chào bán cổ phiếu IPO của Ant Group.

Theo công ty phân tích dữ liệu Tianyancha, 2 công ty do mẹ của Triệu Vy nắm cổ phần sau này do Yunfeng Capital, quỹ đầu tư do Jack Ma và doanh nhân David Yu đồng sáng lập kiểm soát. Hiện tại, Triệu Vy không phản hồi bất cứ liên lạc từ báo giới.

Trong khi Triệu Vy rơi vào danh sách đen tại Trung Quốc, Jack Ma phải sống ẩn dật sau bê bối liên quan đến Alibaba và Ant Group. Ảnh: Getty Images.

Một trong những cổ đông đầu tiên đầu tư cho Ant Group còn có Qian Fenglei, doanh nhân từng bị đâm bên ngoài sòng bạc Dynasty tại Hong Kong vào tháng 11/2020 khi tin tức Ant Group chuẩn bị IPO được chia sẻ rộng rãi. Theo báo chí địa phương, vị tỷ phú đã treo thưởng lớn cho ai tìm ra nghi phạm đâm mình.

Giống như mẹ của Triệu Vy, Qian là cổ đông của 3/5 công ty cổ phần liên kết với Yunfeng Capital. Trong một cuộc đấu giá năm 2015, Jack Ma đã bán tranh vẽ đầu tiên của mình cho Qian với giá khoảng 5,4 triệu USD .

Tại Trung Quốc, Qian có biệt danh là Qian Duoduo (rất nhiều tiền). Đây là thuật ngữ được chồng của Triệu Vy đặt ra vào năm 2012.

Khó khăn của Jack Ma

Khó khăn ập đến Jack Ma vào năm 2020 khi ông có buổi nói chuyện tại diễn đàn tài chính ở Thượng Hải. Vị tỷ phú đã công khai chỉ trích bất cập trong hệ thống quản lý tài chính Trung Quốc, kêu gọi cải tổ bộ máy mà theo ông là “bóp nghẹt đổi mới, sáng tạo”.

Công việc làm ăn của vợ chồng Triệu Vy bị đánh giá mập mờ. Ảnh: On.

Ý kiến của Jack Ma được đưa ra chỉ vài ngày trước khi tập đoàn công nghệ Ant Group do ông đồng sáng lập chuẩn bị bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Chính quyền Bắc Kinh sau đó đã ngăn chặn kế hoạch IPO, mở cuộc điều tra chống độc quyền và thậm chí yêu cầu chia tách Ant Group. Đến tháng 4, tập đoàn Alibaba của Jack Ma bị phạt 2,8 tỷ USD sau một cuộc điều tra chống độc quyền.

Kể từ đó, Jack Ma phải sống ẩn dật và không xuất hiện nhiều. Từng dấy lên tin đồn cho rằng ông bị chính phủ Trung Quốc bắt giữ, hoặc bay ra nước ngoài lẩn trốn. Tung tích của Jack Ma trở thành thông tin được công chúng chú ý.

Theo WSJ, lý do khiến Trung Quốc hoãn đợt IPO của Ant Group đến từ việc chính phủ nước này khó chịu với cơ cấu sở hữu phức tạp của Ant Group. Kiểm tra danh sách nhà đầu tư, đa phần là các công ty tư nhân ít người biết đến. Một số người cho rằng đã có những gói đầu tư của gia đình, bạn bè Jack Ma ẩn sau các công ty này.