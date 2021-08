Jack ẩn toàn bộ bài đăng

Vài ngày sau khi vướng bê bối cuộc sống cá nhân, toàn bộ hình ảnh trên trang Instagram gần 1 triệu lượt theo dõi của Jack bất ngờ biến mất.

Tính đến 15h30 ngày 10/8, trang Instagram của Jack (@iamjack1997) đã bị ẩn toàn bộ hình ảnh. Trang này chỉ còn ảnh đại diện liên quan đến ca khúc được nam ca sĩ phát hành cuối năm 2020 và phần mô tả dẫn đến tài khoản của Jack trên Facebook.

Trước đó, trang Instagram của Jack có hơn 40 bài viết. Hình ảnh mới nhất được đăng vào ngày 21/7 với hơn 47.000 lượt thích và 2.000 bình luận.

Toàn bộ hình ảnh trên tài khoản Instagram của Jack đã biến mất. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo thống kê của IGBlade, lượt thích bài viết trung bình trên Instagram của Jack khoảng 82.800, trung bình 2.800 bình luận. Số người theo dõi trên trang là hơn 921.000. Ca sĩ này không theo dõi tài khoản nào khác.

Trước khi ẩn toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân, Jack được cho đã vướng vào bê bối tình ái với nữ diễn viên trong MV Sóng Gió.

Sau các bài đăng tố Jack, tên của nam ca sĩ trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Theo dữ liệu của Google Trends, từ khóa "Jack" được tìm kiếm vượt trội vào khung giờ 23h56 ngày 7/8.

Các từ khóa liên quan trong thống kê của Google Trends gồm "Thiên An", "Jack Thiên An", "Thiên An và Jack", "Jack drama".

Hiện thông tin từ Thiên An và các cô gái khác trên trang cá nhân mới chỉ đến từ một phía, Jack vẫn giữ im lặng.