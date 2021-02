J&T Express rút ngắn nghỉ Tết, hỗ trợ người bán dịp cuối năm

Nhằm hỗ trợ các chủ cửa hàng, doanh nghiệp thuận lợi kinh doanh online dịp Tết 2021, chuyển phát nhanh J&T Express duy trì hoạt động giao - nhận, tăng biện pháp đảm bảo an toàn.

Với chủ trương phục vụ khách hàng xuyên Tết, J&T rút ngắn thời gian nghỉ để sớm trở lại hoạt động. Cụ thể, việc - giao nhận hàng hóa bắt đầu từ 14/2 (mùng 3 âm lịch). Hệ thống bưu cục của J&T ngưng nhận bưu kiện từ 11/2 đến 13/2 (tức 30/12 đến 2/1 âm lịch). Như vậy, khách hàng có thể mua bán, chốt đơn trong những ngày Tết.

Chuyển phát nhanh J&T Express rút ngắn ngày nghỉ, làm lại từ mùng 3 Tết.

Thấu hiểu nỗi vất vả của chủ cửa hàng bận rộn mùa Tết, J&T cho biết hỗ trợ đóng gói, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao tỷ lệ giao thành công. Ông Phan Bình, đại diện J&T Express Việt Nam, chia sẻ: "Dự đoán được lượng hàng hóa, bưu kiện vận chuyển tăng mạnh dẫn đến ứ đọng dịp Tết Nguyên đán năm nay, chúng tôi sớm chuẩn bị và tăng cường đội ngũ shipper cũng như xe tải chở hàng, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển, giao nhận của hoạt động mua sắm trên sàn TMĐT”.

Đại diện doanh nghiệp này bày tỏ mong muốn đồng hành cùng chủ cửa hàng, công ty, người kinh doanh online trong giai đoạn chốt đơn này. Năm nay, J&T cho nhân viên nghỉ Tết muộn và đi làm sớm, rút ngắn thời gian giao, giảm tình trạng ứ đọng hàng hóa những ngày nghỉ Tết. Công ty nỗ lực thấu hiểu nhu cầu khách hàng, tạo ra chính sách và hỗ trợ phù hợp.

Shipper J&T Express luôn đeo khẩu trang khi giao hàng.

Song song đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, công tác phòng chống dịch trong quá trình vận hành luôn được doanh nghiệp này chú trọng, đảm bảo an toàn cho khách hàng. Theo đó, toàn bộ hệ thống bưu cục, kho bãi, trung tâm khai thác, văn phòng J&T trên cả nước tuân thủ việc tiêu độc khử trùng hàng hóa. Nhân viên đo nhiệt độ thường xuyên, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế suốt quá trình làm việc.

Đặc biệt, việc tái hoạt động hình thức nhận hàng an toàn “Thẻ bưu kiện an tâm” - giải pháp áp dụng thành công trong đợt dịch trước, tăng sự an tâm cho người nhận. Đây là hình thức kiểm tra tình hình sức khỏe mỗi ngày, dán thông tin của shipper trên mỗi bưu kiện, góp phần phát hiện sớm và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

“Thẻ bưu kiện an tâm” trênđơn hàng khi giao cho khách.