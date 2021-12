J&T Express nỗ lực vượt khó trong đại dịch

Nhờ nhanh chóng thích ứng với tình hình dịch bệnh, J&T Express nắm bắt được nhiều cơ hội tăng trưởng tốt, giúp duy trì hoạt động và phục hồi kinh doanh.

Trong giai đoạn cao điểm của làn sóng dịch lần thứ tư, J&T Express nói riêng và các doanh nghiệp trong lĩnh vực e-logistic nói chung đã trải qua không ít thử thách khi hàng hóa khó lưu thông do giãn cách xã hội. Nhiều bưu cục, kho bãi phải tạm ngưng do nằm trong khu phong tỏa. Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng nghỉ, doanh nghiệp này vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan, đồng hành cùng các cơ sở kinh doanh online và sàn TMĐT tạo ra trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng.

Chú trọng vào đảm bảo an toàn cho nhân viên

Theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, trong thời gian đại dịch, nhu cầu mua hàng trực tuyến của Việt Nam tăng 25%. Trong các dịp ưu đãi cuối năm của các sàn TMĐT, lượng đơn hàng tại J&T Express cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội so với các ngày đôi của các tháng trước đó. Hơn nữa, tỷ lệ đặt hàng không chỉ tăng tại thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội mà ở cả các tỉnh thành và khu vực khác.

Từ kết quả trên, ông Phan Bình - Giám đốc Thương hiệu của J&T Express Việt Nam - nhận định các sàn TMĐT có thể phục hồi sau đại dịch và tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai cần có sự hỗ trợ từ đơn vị hậu cần. Vì thế, việc đầu tư và phát triển cả về yếu tố con người và công nghệ của các đơn vị logistics là điều cần chú trọng.

“Cốt lõi là giữ vững an toàn, bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ nhân sự rồi mới có thể kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp mới có thể phục hồi và phát triển trong thời kỳ bình thường mới”, ông Bình nhấn mạnh.

Không chỉ bảo vệ an toàn cho nhân viên, chủ trương này của J&T Express cũng giúp người dùng an tâm hơn khi trải nghiệm dịch vụ giao hàng của đơn vị này. Chị Nguyễn Kim T. (khách hàng tại quận 10, TP.HCM) chia sẻ vì muốn tránh tiếp xúc trong thời dịch nên chị hạn chế mua sắm trực tiếp tại cửa hàng, ưu tiên đặt hàng online giao về tận nhà. Khi nhận hàng, chị cảm thấy an tâm vì shipper J&T Express đều đeo huy hiệu đã tiêm vaccine, thực hiện khử khuẩn hàng hóa cẩn thận và còn giúp chị bê vác khi có hàng nặng.

Đội ngũ shipper J&T Express đều đã tiêm vaccine đầy đủ.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào vận chuyển hàng hóa

Chủ động áp dụng công nghệ thông tin vào khâu vận chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ dựa theo nhu cầu của khách hàng cũng là một trong những nỗ lực giúp J&T Express duy trì vận hành, sớm phục hồi trong bình thường mới. Đơn vị này đẩy mạnh chiến lược gia tăng độ phủ dịch vụ tới đa tệp khách hàng, linh động mô hình kinh doanh sau nới lỏng giãn cách.

J&T Express nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh online, sàn TMĐT để mang đến trải nghiệm tốt cho người dùng.

Đơn vị chuyển phát này cũng chú trọng hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua TMĐT bằng tuyến giao nhận quốc tế. Trong tương lai gần, J&T Express sẽ mở rộng quy mô các trung tâm trung chuyển tại vị trí thuận lợi ở các thành phố lớn, góp phần giúp quá trình phân phối hàng hóa tới tay người dùng nhanh chóng, hiệu quả hơn.

“Chúng tôi cam kết đồng hành với Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp khắc phục hậu quả do Covid-19 để lại. Bên cạnh đó, chúng tôi kỳ vọng những nỗ lực cải thiện phạm vi vận chuyển của mình sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường”, đại diện J&T Express chia sẻ.