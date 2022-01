J&T Express gây quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi vì Covid-19

Chương trình đấu giá gây quỹ "Do something wonderful - Chung tay làm nên điều ý nghĩa" được J&T Express cùng các đối tác phát động triển khai ngay những ngày đầu năm 2022.

Dịch Covid-19 phần nào đã bước qua giai đoạn căng thẳng, nhưng nỗi đau và sự mất mát của nhiều gia đình vẫn còn đó. Vì dịch bệnh, không ít trẻ em đã mất đi sự đồng hành của mẹ cha trong cuộc đời.

Với mong muốn hỗ trợ, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ mồ côi do dịch Covid-19, J&T Express phối hợp Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN và Intel Việt Nam tổ chức chương trình đấu giá gây quỹ "Do something wonderful - Chung tay làm nên điều ý nghĩa".

J&T Express cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội chung tay gây quỹ vì trẻ em.

Chiến dịch khởi động từ nay đến ngày 31/1 qua hình thức đấu giá các sản phẩm công nghệ được sáng tạo bởi những nhà thiết kế, modder nổi tiếng. Quỹ đấu giá sẽ được Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN quản lý và phân bổ tới các tổ chức có hoạt động trực tiếp và liên quan tới lĩnh vực giúp đỡ trẻ em trong quý II. Toàn bộ sản phẩm sau đó được J&T Express hỗ trợ vận chuyển miễn phí đến những chủ nhân đấu giá thành công.

Đồng hành cùng chiến dịch ý nghĩa này, J&T Express cũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và xã hội chung tay bảo vệ trẻ em. Đội ngũ áo đỏ của hãng đã tuần hành khắp phố phường TP.HCM để lan tỏa thông điệp, cam kết hành động tạo ra môi trường tốt đẹp, cũng như phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em.

J&T Express đồng hành cùng LIN và Intel tuần hành kêu gọi gây quỹ vì trẻ em mồ côi gặp khó khăn vì Covid-19.

Trước đó, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, J&T Express đã cùng chính quyền quyên góp và thực hiện các chương trình hướng đến người dân gặp khó khăn: Ủng hộ quỹ vaccine phòng dịch, vận chuyển và hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho học sinh vùng cao...

Ông Phan Bình, Giám đốc thương hiệu J&T Express, cho biết với những đóng góp kịp thời và hoạt động lan tỏa thông điệp tốt đẹp tới cộng đồng, đơn vị này mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong những dự án sắp tới.