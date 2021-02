iWay Club - địa chỉ cung cấp sản phẩm niềng răng thẩm mỹ chất lượng

Với sản phẩm niềng răng trong suốt mang đến hiệu quả cao, iWay Club giúp khách hàng có được nụ cười đẹp và tự tin hơn trong giao tiếp.

Ngày nay, niềng răng không còn là điều quá xa lạ với nhiều người. Phương pháp này giúp cải thiện hàm răng khấp khểnh, từ đó mang đến nụ cười rạng rỡ và gương mặt hài hòa hơn. Từ mong muốn nâng tầm nụ cười cho người Việt, iWay Club - Invisible Way ra đời với mục tiêu đem đến những sản phẩm niềng răng chất lượng và hiệu quả.

Đội ngũ y bác sĩ, tư vấn viên của iWay Club luôn lắng nghe khách hàng, từ vấn đề ăn uống dễ dàng mà không lo lắng vệ sinh răng miệng, hay đảm bảo tính thẩm mỹ trong suốt quá trình niềng... Từ những buổi tư vấn trực tiếp cho khách hàng, iWay Club - Invisible Way quyết định áp dụng sản phẩm niềng răng trong suốt vừa thoải mái vừa đem lại thẩm mỹ cao.

Đội ngũ y bác sĩ iWay Club tư vấn sản phẩm niềng răng cho khách hàng.

Khi sử dụng khay niềng trong suốt, người đối diện sẽ khó nhận biết dù ở khoảng cách gần. Khay niềng có thể tháo gỡ linh hoạt khi ăn uống và vệ sinh răng miệng, nhờ đó người mang khay có thể tự tin giao tiếp và sinh hoạt.

Sản phẩm niềng răng trong suốt được sản xuất bởi chất liệu an toàn đạt chuẩn FDA. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình điều trị, các y bác sĩ sẽ giải thích toàn bộ liệu trình nhằm giúp người niềng răng hình dung và hiểu rõ kết quả sau khi thực hiện.

Sản phẩm niềng răng trong suốt của iWay Club.

iWay Club - Invisible Way là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam sở hữu công nghệ WTS (Way to smile) với phác đồ điều trị chuẩn xác, nhằm mang đến nụ cười toàn diện, đáp ứng tối đa mong muốn của khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ được sở hữu một khay niềng riêng biệt, đảm bảo vệ sinh và an toàn.

Chị Châu - khách hàng của iWay Club - Invisible Way từng sở hữu một hàm răng hô, không đều răng cửa bị thưa. Điều này khiến chị thấy tự ti và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Với đặc thù công việc làm kinh doanh, chị Châu thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện với các đối tác, hàm răng không đẹp đã cản trở công việc của chị rất nhiều.

May mắn chị được một người bạn giới thiệu về iWay Club - Invisible Way với phương pháp niềng răng trong suốt. Đến đây, chị được đội ngũ nhân viên, bác sĩ tư vấn nhiệt tình, sử dụng khay trong suốt trong khoảng 11.880 giờ và đến thăm khám định kỳ hàng tháng. Giờ đây, với nụ cười đẹp, chị Châu đã trở nên tự tin hơn trong cuộc sống và công việc.

Khánh hàng đánh giá cao hiệu quả của sản phẩm niềng răng trong suốt iWay Club.

Cũng giống chị Châu, anh Phúc có hàm răng trên không đều nên khi cười không thoải mái, phát âm không chuẩn. Được bạn bè đồng nghiệp giới thiệu, anh Phúc đã đến iWay Club - Invisible Way và quyết định chỉnh răng bằng sản phẩm khay trong suốt iWay. Anh hy vọng sớm sở hữu hàm răng đều, đẹp và tự tin giao tiếp hơn.

Khách hàng được thăm khám định kỳ trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm niềng răng của iWay Club.

“Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những công ty niềng răng tốt nhất hiện nay. Đến với iWay Club, khách hàng sẽ có được hàm răng đẹp cùng nụ cười rạng rỡ. iWay Club tự hào khi ngày càng được nhiều khách hàng biết đến và tin tưởng, trong đó có cả những người nổi tiếng trong showbiz”, đại diện iWay Club chia sẻ.