Ivanka Trump làm gì khi cha không còn là tổng thống Mỹ

Một số nguồn tin cho biết con gái ông Trump đang nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình truyền hình thực tế, hợp đồng viết sách.

Ivanka Trump được biết tới như cánh tay phải cho cha mình trong suốt 4 năm qua, kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống vào năm 2016.

Cô đã từ bỏ nghề nghiệp chính là người mẫu, doanh nhân để tập trung cho các hoạt động chính trị. Ivanka trở thành cố vấn cấp cao không lương tại Nhà Trắng, là trợ thủ đắc lực của ông Trump, tháp tùng cha trong hầu hết sự kiện, hội nghị quan trọng.

Trước khi bước vào Nhà Trắng, Ivanka điều hành công việc kinh doanh cùng thương hiệu thời trang cá nhân. Cô luôn duy trì hình ảnh là người phụ nữ đầy tham vọng.

Ivanka là trợ thủ đắc lực của ông Trump trong 4 năm qua. Ảnh: Time.

Sau thất bại trong cuộc bầu cử 2020 của Tổng thống Donald Trump, nhiều người thắc mắc liệu Ivanka sẽ làm gì trong tương lai.

Một nguồn tin cho biết Ivanka đang nhận được rất nhiều lời mời tham gia chương trình truyền hình thực tế, cùng với đó là lời ngỏ ý về một hợp đồng sách béo bở, theo The Guardian.

Ivanka thậm chí được đề nghị "có thể có chương trình truyền hình cáp vào khung giờ vàng của riêng mình nếu cô muốn".

Trước đây, nhờ xuất hiện trên chương trình The Celebrity Apprentice bên cạnh cha đã khiến Ivanka, Donald Jr. và Eric Trump trở nên nổi tiếng. Đây là một phiên bản dựa trên The Apprentice của Donald Trump. Bởi vậy, việc các thành viên quay lại với show truyền hình được cho không phải điều quá bất ngờ.

Ái nữ nhà Trump đang nhận được rất nhiều lời mời tham gia chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: AP.

Ái nữ nhà Trump được cho là đã thu hút sự quan tâm từ Dancing With the Stars của ABC - chương trình từng có sự tham gia của cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer.

"Câu hỏi thực sự không phải là chương trình có muốn mời hay không, mà là liệu Ivanka có muốn bước xuống sàn khiêu vũ khi cô là một trong những tiểu thư nổi tiếng nhất thế giới. Cô biết rằng những gì mình làm ngay bây giờ sẽ quyết định tương lai của bản thân trong nhiều năm tới", nguồn tin nói với OK!.

Ivanka được cho đang xem xét việc tạo ra các chương trình "giống với The Celebrity Apprentice hay Shark Tank hơn nhiều so với Dancing With the Stars hoặc The Real Housewives!".

Trang Telegraph cũng đưa ra dự đoán về công việc tương lai của Ivanka Trump. Theo đó, cô có khả năng sẽ quay về cuộc sống trước đây cùng chồng và các con ở New York. Ivanka và Jared Kushner đã có 3 người con là Arabella Rose Kushner (9 tuổi), Joseph Frederick Kushner (6 tuổi) và Theodore James Kushner (4 tuổi).