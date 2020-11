Hầu hết sự nghiệp của Ivanka Trump gắn liền với cha mình. Nhiều người đặt câu hỏi liệu cánh tay đắc lực của Tổng thống Trump sẽ làm gì sau khi ông rời Nhà Trắng.

"Ivanka Trump không chỉ mất danh hiệu đệ nhất ái nữ khi cha cô, ông Donald Trump, thua ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Cô còn mất việc làm", nhà báo Victoria Bekiempis của The Guardian viết.

Khi Nhà Trắng thuộc về ông Trump, Ivanka đảm nhận vai trò "cố vấn tổng thống", chủ yếu tập trung vào "giáo dục, trao quyền kinh tế cho phụ nữ và gia đình của họ, cũng như tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế thông qua phát triển lực lượng lao động, đào tạo kỹ năng và tinh thần kinh doanh".

Trước đó, cô “giám sát hoạt động phát triển và thâu tóm” tại công ty bất động sản của ông Trump -Trump Organization - và có một thương hiệu thời trang. Ivanka Trump cũng xuất hiện với tư cách giám khảo trên chương trình thực tế của ông Trump có tên The Apprentice.

Đệ nhất ái nữ của ông Trump là cánh tay phải đắc lực trong 4 năm qua. Ảnh: Business Insider.

Chương trình truyền hình

Nhưng vai trò của cô ở Nhà Trắng, cũng như hầu hết sự nghiệp, gắn liền với ông Trump. Câu hỏi đặt ra là Ivanka Trump sẽ làm gì sau này?

Ivanka Trump có thể trở lại Trump Organization. Tuy nhiên, nhà báo Bekiempis nhận định đây có thể không phải nơi làm việc ổn định sau khi ông Trump rời khỏi Nhà Trắng. Văn phòng luật sư quận Manhattan hiện vẫn tìm kiếm các bản khai thuế của tổng thống Mỹ trong một "cuộc điều tra tài chính phức tạp".

Tổng chưởng lý New York cũng đang điều tra về việc liệu Trump Organization và các đại lý có thổi phồng giá trị bất động sản Seven Springs (phía bắc thành phố New York) hay không. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump, tố cáo với Quốc hội rằng tổng thống đã thổi phồng giá trị tài sản. Mục đích là để nhận được các khoản vay và chính sách bảo hiểm có lợi hơn.

Ivanka Trump xuất hiện trên chương trình The Celebrity Apprentice cùng với cha mình. Ảnh: NBC.

Ngay cả việc quay trở lại ngành thời trang cũng khó khăn đối với Ivanka. Thương hiệu mang tên Ivanka Trump đã không còn nữa. Ái nữ của ông Trump tuyên bố đóng cửa vào tháng 7/2018 với lý do "công việc tại Washington". Nhưng ngay cả trước thông báo, chuỗi cửa hàng Neiman Marcus và Nordstrom cũng dừng hợp tác với thương hiệu hồi năm 2017 vì "hiệu suất kém".

Bên cạnh đó, còn có một chiến dịch nhắm vào những nhà bán lẻ trực tuyến, yêu cầu họ rời bỏ thương hiệu để phản đối các chính sách của chính quyền ông Trump.

Tuy nhiên, có nhiều tin đồn cho rằng Ivanka Trump vẫn còn một số cơ hội kinh doanh. Tạp chí OK! đưa tin gia đình ông Trump đã nhận được "rất nhiều lời mời truyền hình thực tế trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc" và Ivanka được đặc biệt săn đón.

“Các bạn hãy nhớ rằng truyền hình thực tế đã tạo nên những siêu sao của nhà Trump. Việc xuất hiện trên chương trình The Celebrity Apprentice bên cạnh ông Donald Trump khiến Ivanka, Donald Jr và Eric trở thành các ngôi sao nổi tiếng”, một nguồn tin của OK! chia sẻ.

Quan tâm chính trị

“Việc các con của ông Trump quay trở lại với truyền hình thực tế không đáng ngạc nhiên. Và cũng chẳng bất ngờ gì khi Ivanka là thành viên nhận được nhiều lời mới nhất trong gia đình Trump, bao gồm sự quan tâm từ Dancing With the Stars”, người này nói thêm.

"Ivanka Trump có thể có chương trình truyền hình cáp vào khung giờ vàng của riêng mình nếu cô ấy muốn", nguồn tin của tạp chí OK! chia sẻ.

Nhiều người còn đặt câu hỏi liệu ái nữ của ông Trump có khả năng tranh cử tổng thống Mỹ hay không. Những tuyên bố gần đây của Ivanka Trump cho thấy cô vẫn quan tâm đến đời sống công cộng, thậm chí là chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn với RealClearPolitics hồi tuần trước, Ivanka tự miêu tả bản thân là “một người thực dụng đối với mọi thứ”.

Giống với cha mình, cô tin rằng chính trị là về con người chứ không phải đảng phái. Khi được hỏi liệu cô có phải là một người theo chủ nghĩa dân túy hay không, Ivanka Trump cho rằng sự giới hạn của từ ngữ không thể mô tả hoặc xác định bản thân một cách chính xác.

Các phát ngôn gần đây cho thấy Ivanka Trump vẫn rất quan tâm đến chính trị. Ảnh: Reuters.

Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, con gái ông Trump lần đầu lên tiếng ủng hộ một chính sách quan trọng của đảng Cộng hòa. Đó là chống nạo phá thai.

"Tôi tôn trọng tất cả góc nhìn của một cuộc thảo luận rất cá nhân và nhạy cảm như thế này. Nhưng tôi cũng là một người mẹ của ba người con. Và việc làm cha mẹ ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của tôi", cô khẳng định. "Tôi là một người ủng hộ sự sống, và không có gì để xin lỗi", Ivanka Trump nhấn mạnh.