Ivana và Donald Trump từng là cặp đôi quyền lực

Bà Ivana Trump, vợ đầu tiên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đời ở tuổi 73 tại nhà riêng ở thành phố New York. The New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức thực thi pháp luật cho biết bà có thể bị ngã xuống cầu thang và không có dấu hiệu tội phạm ở hiện trường. Bà Ivana và ông Trump kết hôn năm 1977, chia tay năm 1992. Họ có với nhau 3 người con: Donald Jr., Ivanka và Eric. Ảnh: Mario Anzuoni/Reuters.