IU và Lee Jong Suk hẹn hò

Theo Dispatch, IU và Lee Jong Suk mất 4 tháng để phát triển từ mối quan hệ bạn bè thành người yêu. Gần đây, họ trải qua kỳ nghỉ lãng mạn ở Nhật Bản.

IU và Lee Jong Suk là nghệ sĩ có danh tiếng cao ở showbiz Hàn. Ảnh: New1.

Ngày 31/12, Dispatch tung ảnh hẹn hò của nữ ca sĩ IU và tài tử Lee Jong Suk. Mối quan hệ của hai nghệ sĩ được hé lộ sau khi nam diễn viên Hai thế giới bày tỏ tình cảm với một người đặc biệt trong bài phát biểu nhận giải Diễn viên xuất sắc của năm, tại sự kiện MBC Drama Awards vào tối 30/12.

Trưa 31/12, Lee Jong Suk thông qua công ty quản lý xác nhận thông tin hẹn hò IU. Công ty quản lý cho biết Lee Jong Suk và IU từ bạn bè thân thiết trở thành người yêu. Họ đang xây dựng mối quan hệ nghiêm túc.

Theo Dispatch, IU và Lee Jong Suk vừa tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh cùng nhau trong 3 ngày 2 đêm ở Nhật Bản. Trang tin cho biết cả hai hẹn hò kín đáo, không di chuyển cùng thời điểm để tránh sự chú ý của truyền thông.

Lee Jong Suk đến Osaka tổ chức họp fan ngày 20/12, sau đó IU và em trai mới lên máy bay sang Nagoya vào ngày 24/12. Họ hẹn gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Nagoya. Dispatch cho biết chuyến du lịch được Lee Jong Suk đích thân lên kế hoạch, không báo trước với quản lý.

Dispatch tiết lộ chuyện hẹn hò của IU và Lee Jong Suk vào ngày cuối năm 2022. Ảnh: Allkpop.

"Lee Jong Suk trực tiếp đặt khách sạn, đăng ký dịch vụ đón khách. Anh cũng chăm sóc em trai của IU rất chu đáo. Hai bên gia đình biết chuyện và ủng hộ cặp nghệ sĩ. IU đã hát chúc mừng trong đám cưới em trai của Lee Jong Suk, vì vậy, nam diễn viên đã mời em trai của bạn gái cùng ra nước ngoài du lịch", nguồn tin nói với Dispatch.

Một người quen khác của IU chia sẻ: "Họ có ảnh hưởng tích cực đến nhau. Mất khoảng 4 tháng để họ phát triển từ bạn bè, đồng nghiệp thành tình nhân".

Hiện, tin tức hẹn hò của IU và Lee Jong Suk nhận được sự chú ý trong dư luận Hàn Quốc. Trong quá khứ, hai nghệ sĩ từng vướng tin bất hòa. Trên sóng truyền hình năm 2013, Lee Jong Suk từng thú nhận khá ghét IU sau khi làm việc cùng cô ở vị trí MC của show âm nhạc Inkigayo năm 2012.

Nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn từ vấn đề trang phục. IU đã đề nghị biên tập mặc trang phục Peter Pan mà không tham khảo ý kiến đồng nghiệp. Điều này khiến Lee Jong Suk khó chịu. Sau đó, họ có cuộc nói chuyện và giảng hòa căng thẳng.

Lee Jong Suk (sinh năm 1989) khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Anh nổi tiếng từ các bộ phim như School 2013, Pinocchio, W, While You Were Sleeping, I Hear Your Voice… Năm nay, anh có bộ phim Big Mouse đóng cùng Yoona nhận được sự yêu thích của khán giả.

IU tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993 và được mệnh danh là "em gái quốc dân". Cô hiện là nữ ca sĩ có lượng fan đông đảo và sở hữu khối tài sản kếch xù ở showbiz Hàn Quốc.