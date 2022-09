IU tuyên bố ngừng hát 'Palette' và 'Good Day'

IU cho biết sẽ tạm biệt các ca khúc huyền thoại “Palette” và “Good Day” vì cảm thấy không còn phù hợp với hình tượng trong bài hát.

Theo Allkpop, trong đêm nhạc The Golden Hour: Under the Orange Sun ngày 18/9, ca sĩ IU đã nói lời tạm biệt với hai ca khúc đình đám, Palette và Good Day.

Trước khi lên sân khấu để biểu diễn Palette, cô nói: "Hôm nay là ngày mà một bài hát tôi rất yêu thích có thể nghỉ ngơi. Tôi đã viết và sáng tác nó khi tôi 25 tuổi và biểu diễn nhiều lần trong quá khứ. Nhưng sau hôm nay, ca khúc này sẽ ở lại với Jieun (tên thật của IU) của tuổi 25. Tôi đã bước sang tuổi 30, vì vậy, tôi hy vọng sẽ tạo ra nhiều bài hát quý giá hơn".

Buổi concert cũng là lần cuối IU hát ca khúc Palette và Good Day. Ảnh: Allkpop

Sau khi hát Palette lần cuối, IU tiếp tục tạm biệt một ca khúc nổi tiếng khác, Good Day. Cô nói: "Bài hát này đã gắn liền với sự nổi tiếng của tôi. Nó cũng sẽ được loại khỏi danh sách các bản nhạc trong tương lai, cùng với Palette".

Nữ ca sĩ còn khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi giải thích lý do một cách hài hước: "Tôi hát bài hát này khi tôi 18 tuổi. Lời bài hát có nội dung 'Em thích oppa'. Nhưng bây giờ tôi đã 30 tuổi, không biết có nhiều oppa xung quanh không nữa".

Bài hát Good Day được ra mắt vào năm 2011 với giai điệu nhẹ nhàng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng, đưa tên tuổi của IU tới đỉnh cao. Ca khúc này đã dẫn đầu BXH Gaon trong suốt 5 tuần liên tiếp và được Billboard chọn là bài hát Kpop hay nhất của thập niên 2010.

Trong khi đó, Palette được phát hành năm 2017 sau album Chat-sire gây nhiều tranh cãi. Ca khúc đánh dấu sự trưởng thành của IU ở tuổi 25. Với màn kết hợp cùng ngôi sao G-Dragon, nữ ca sĩ đã càn quét tất cả các BXH nhạc số lớn ở Hàn, mang về danh hiệu cao quý nhất iChart là Perfect All-kill.

Người hâm mộ suy đoán việc ngừng hát những ca khúc nổi tiếng là nhằm để sự nghiệp của IU có thể tự do phát triển mà không bị gắn liền với những hình tượng trong quá khứ. Được biết trước đó, ca khúc Marshmallow (2011) với concept đáng yêu cũng không còn được nữ ca sĩ biểu diễn.