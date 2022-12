IU tặng Ji Yeon vương miện ngọc trai trong lễ cưới

Việc hai thành viên trong nhóm nhạc T-ara là So Yeon và Boram không tham dự hôn lễ của Ji Yeon đang gây chú ý. Nhiều khán giả cho rằng họ nảy sinh mâu thuẫn sau thời gian hoạt động chung nhóm. Ngày 12/12, công ty quản lý của So Yeon cho biết nữ ca sĩ cùng chồng đang ở Jeju. Công ty khó liên lạc với So Yeon nên chưa thể đưa ra câu trả lời.