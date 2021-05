ITZY lập kỷ lục nhờ bài hát mới

Trước đó, tờ Hankook Ilbo đưa tin MV Mafia In The Morning đạt 50 triệu sau hơn 3 ngày phát hành. Đây là MV có 50 triệu lượt xem nhanh nhất của nhóm nhạc nhà JYP. Theo Hankook Ilbo, Mafia In The Morning nhận rất nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả trong những ngày mới phát hành.