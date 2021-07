Italy và bậc thầy của nghệ thuật phòng ngự

Tuyển Italy mang tới hình ảnh quen thuộc và đặc trưng khi đánh bại Anh ở loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch Euro 2020.

Suốt 4 tuần qua, người ta bàn tán nhiều về giai đoạn phục hưng “Azzurri” dưới thời HLV Roberto Mancini. Một cuộc cách mạng trong lối chơi dựa trên phong cách tấn công, chủ động, giúp Italy trở lại mạnh mẽ và chiếm được tình cảm của cả "fan" trung lập.

Roberto Mancini hồi sinh hoàn toàn một tuyển Italy rệu rã, một đội tuyển chìm sâu vào khủng hoảng khi không thể dự World Cup 2018 giờ trở thành ứng cử viên vô địch hàng đầu trên đất Qatar năm tới.

Nền tảng ở hàng thủ

“Giấc mơ trở thành hiện thực. Công lớn thuộc về huấn luyện viên và toàn đội", Leonardo Bonucci phát biểu trên RAI Sport, “Khi chúng tôi tập trung ở Sardinia (đại bản doanh của Italy - PV), có điều gì đó khác biệt so với trước đây. Chúng tôi dần dần cảm thấy sự tự tin, đoàn kết và thống nhất”.

Như tiền vệ Marco Verratti nói trước khi bước vào trận chung kết, mọi thành viên của tuyển Italy luôn dành sự tôn kính tuyệt đối với HLV Mancini. Ông ấy thúc đẩy sự tự tin và phục hồi nhiệt huyết chơi bóng của từng cầu thủ.

Biểu tượng của "Azzurri" Alessandro Nesta thực sự cảm kích vì những gì Mancini mang lại, nhất là việc thay đổi hoàn toàn đội bóng và tập trung vào lối chơi tấn công. Đó là sự thay đổi lớn ở một đội tuyển vốn nổi tiếng với cách đá đổ bê tông và đầy thực dụng trước kia.

Tuy nhiên, sự tiến hóa và cách tuyển Italy chơi với nhịp độ nhanh, đầy hứng khởi đó sẽ không xảy ra nếu trong tay cựu HLV Man City không có một nền móng vững chắc. Trên sân khấu lớn nhất, những phẩm chất tinh túy nhất của người Italy một lần nữa xuất hiện.

Đó là lý do vì sao Giorgio Chiellini và Bonucci vẫn hiện diện trong đội hình Italy ở Euro năm nay. Chiellini trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân trong trận chung kết Euro. Tương tự, Bonucci là cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn trong một trận chung kết Euro.

“Chiellini là một gã khổng lồ. Anh ta chơi bóng đầy cảm hứng ở hàng thủ”, cựu tiền đạo Premier League, Michael Bridges, nói trên Optus Sport.

Cựu đội trưởng Đan Mạch Thomas Sorensen nói thêm: “Chiellini đã giải nghệ sau thất bại trước Thụy Điển (khi Italy vắng mặt ở World Cup 2018). Hãy ghi công Mancini, ông ấy đã đưa anh ta trở lại. Ông ấy nhìn thấy phẩm chất lãnh đạo mang Itay tới chiến thắng”.

Cặp đôi này chưa bao giờ thua khi sát cánh cùng nhau trong màu áo tuyển quốc gia kể từ năm 2015. Kỳ Euro xuất sắc vừa qua là bằng chứng. Họ không để đối thủ một lần vượt mặt, bản thân họ cũng không mắc sai lầm nào dẫn tới bàn thua (theo Optus Sport - PV).

Chúng ta thấy tất cả những điều đó xuyên suốt giải đấu. Nhưng ở Wembley lại là một câu chuyện khác. Chiellini khôn ngoan túm áo Bukayo Saka để tránh khỏi một tình huống nguy hiểm có thể khiến Italy thủng lưới. Đó là ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai. Anh cũng kịp thời ngăn chặn Raheem Sterling trong một pha bóng tương tự mà cầu thủ người Anh từng mang về một quả 11 m ở trận bán kết gặp Đan Mạch.

Cựu tiền đạo Serie A John Aloisi cho hay: “Không ai để ý rằng Chiellini và Bonucci cầm bóng tốt như thế nào. Cách tuyển Italy xây dựng lối chơi, tạo thế trận vượt trội so với tuyển Anh đều là nhờ Chiellini và Bonucci”.

“Cả hai không ngần ngại lao về phía trước. Có thời điểm, tôi thấy Chiellini ở rìa vòng cấm đối thủ. Tôi nghĩ anh ta đang làm cái quái gì ở đó? Bạn nghĩ đôi chân của anh ấy trở nên mệt mỏi à? Không hề”, Aloisi nói thêm.

Cựu tuyển thủ Anh Darren Bent cũng chung nhận định: “Chiellini thật không thể tin được. Bạn nói rằng anh ấy đã 36 tuổi. Nhưng anh ấy có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 5 năm đấy. Các hậu vệ Italy dường như có thể tiếp tục thi đấu ở độ tuổi này".

Nghệ thuật hắc ám

Hành động kéo áo Saka là cách phòng ngự điển hình của người Italy. Pha bóng ấy, nhiều người cho là xấu xí nhưng họ là bậc thầy của nghệ thuật hắc ám khi xét tới khía cạnh phòng ngự. Đó là kinh nghiệm và bí quyết của người Italy.

Darren Bent nhấn mạnh: “Chiellini và Bonucci tự hào về khả năng phòng ngự của họ. Không có quá nhiều cầu thủ trên thế giới làm được điều đó. Họ bù đắp cho sự thiếu tốc độ nhờ dùng bộ não. Họ biết phải xuất hiện khi nào và đưa ra quyết định chính xác”.

“Chiellini và Bonucci rất thông minh. Giống như họ đang chơi trò mèo vờn chuột với đối thủ vậy”.

Cộng thêm Gianluigi Donnarumma, cầu thủ hay nhất Euro 2020, hàng thủ Italy với 3 cầu thủ này gần như bất khả xâm phạm. Họ kết thúc giải với 3 trận giữ sạch lưới.

Bent khẳng định: “Chiellini và Bonucci là 2 trong số những trung vệ tốt nhất trong 10 năm qua. Họ ăn mừng việc phòng ngự khi cản phá thành công một cú sút hoặc một quả tạt giống như vừa ghi được một bàn thắng vậy”.

Chiến thắng này đồng nghĩa tuyển Italy đã trả lời mọi câu hỏi khó khăn nhất có thể. Họ thắng bằng lối đá tấn công đẹp mắt ở vòng bảng. Họ xoay tua đội hình khi đối đầu với với tuyển Wales và vẫn thắng. Họ bị Áo kéo sang hiệp phụ khi không đạt phong độ cao nhất nhưng vẫn tìm được đường vào khung thành đối thủ.

Và Italy vượt qua đội tuyển số một thế giới, đội vừa đả bại Bồ Đào Nha, để tiến vào bán kết. Sau đó, thầy trò HLV Mancini loại Tây Ban Nha dù bị đối thủ ép sân. Chung kết gặp tuyển Anh, lần đầu tiên Italy bị dẫn trước sau 19 trận đấu, họ vẫn tìm ra câu trả lời.

Chiellini hào hứng: " Chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch. Cả nước Italy đều xứng đáng. Bất chấp việc bị thủng lưới sớm, chúng tôi hoàn toàn làm chủ trận đấu cho đến khi kết thúc. Tuyển Italy xứng đáng với chiến thắng này".

Bonucci, người chạy tới ống kính truyền hình, hô vang khẩu hiệu "It's coming to Rome" (tạm dịch: Mang bóng đá đến Rome), nhại câu khẩu hiệu nổi tiếng của tuyển Anh (it's coming home - PV), tuyên bố: “Người Anh nghĩ bóng đá sẽ ở lại London. Tiếc thay, Italy một lần nữa dạy cho họ bài học”.

Ngay cả khi để Luke Shaw lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất lịch sử các trận chung kết Euro và gặp vô vàn khó khăn thời điểm mới bắt đầu trận, tuyển Italy không hề nao núng. Federico Chiesa là hiện thân cho hình ảnh đó.

“Chiesa, dù cả đội chơi không tốt, vẫn hoạt động tích cực và gần như tạo ra thứ gì đó từ con số không”, Mancini tự hào.

Thời khắc Mancini rút Ciro Immobile ra sân, cuộc chơi đã thay đổi. Insigne đá như một số 9 ảo và tuyển Italy trông linh hoạt hơn nhiều. Họ có khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Ở đó, Verratti là một hiện tượng và anh chạy đến khi kiệt sức.

Vô địch Euro năm 2021 và hướng tới một kỳ World Cup 2022 không còn quá xa, "Azzurri" có một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Giờ đây, họ không còn gánh nặng hay áp lực về việc phải giành danh hiệu. Nhưng với tuyển Anh, đây là một nỗi ám ảnh day dứt.

Aloisi kết luận: “Tuyển Italy này vẫn còn nhiều thứ để tiến bộ. Bởi họ có niềm tin. Nhưng liệu ai sẽ thay thế Bonucci và Chiellini? Đừng ngạc nhiên nếu cả hai lại xuất hiện ở World Cup 2022”.