Italy bị loại ngay vòng bảng giải U21 châu Âu

Thất bại này khiến của U21 Italy khiến tình hình ở bảng đấu này trở nên phức tạp hơn. Sau 3 lượt, ngoại trừ U21 Pháp áp đảo với 9 điểm tuyệt đối, 3 đội còn lại là Italy, Thụy Sĩ và Na Uy đều có 3 điểm.

Lúc này, thành tích trong các trận đối đầu trực tiếp giữa 3 đội bóng này được xét đến. Thứ hạng cụ thể như sau: U21 Thụy Sĩ dẫn đầu khi có hiệu số 0, ghi được 4 bàn, Italy đứng thứ hai khi có hiệu số 0, ghi được 3 bàn còn Na Uy đứng cuối cùng khi có hiệu số 0, ghi được 2 bàn.

U21 Italy chỉ còn biết tự trách mình. Trước đó, ở cuộc đối đầu trực tiếp với Thụy Sĩ, họ đã giành chiến thắng 3-2. Nhờ vậy ở lượt cuối, khi Thụy Sĩ phải gặp Pháp, đội bóng từ mảnh đất hình chiếc ủng chỉ cần một trận hòa.

Với tư cách đội được đánh giá cao hơn, U21 Italy nhập cuộc đầy chủ động. Họ kiểm soát bóng nhỉnh hơn (55%), tạo được nhiều cơ hội hơn (16 pha dứt điểm so với 12).

Điều đáng tiếc là các học trò HLV Paolo Nicolato không thể chuyển hóa các cơ hội đó thành bàn thắng. Sau đó, họ phải trả giá. Phút 65, từ một tình huống triển khai tấn công biên đơn giản, đội trưởng Erik Botheim đệm bóng cận thành, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

"Tôi cảm thấy rất thất vọng, thất vọng về mọi thứ. Tôi thấy U21 Italy rất kém may mắn ở vòng bảng. Tuy nhiên, chúng tôi phải chấp nhận kết quả thôi. Chúng tôi đã mắc sai lầm và phải trả giá", HLV Nicolato chia sẻ.

