'It Girl' mới của làng mốt

Sao phim Bones and All từng mặc chiếc váy quây satin Prada với điểm nhấn là chi tiết nơ pha lê và đeo trang sức kim cương Cartier trên đầu tại Liên hoan phim New York. Cô giải thích về ý nghĩa bộ trang phục: "Tôi bày tỏ lòng kính trọng với Audrey Hepburn về sự cổ điển. Bà ấy là nguồn cảm hứng của tôi". Ảnh: Vogue.