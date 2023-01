It girl đang thống trị thế hệ TikTok

Alix Earle (22 tuổi, đến từ Mỹ) là người có ảnh hưởng ở mảng làm đẹp. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với vẻ ngoài thu hút và phong thái trò chuyện của một “It girl” đang thống trị Gen Z hay thế hệ TikTok ("It girl" là từ chỉ các cô gái đẹp và nổi bật nhờ phủ sóng trên truyền thông), theo The New York Post. Hashtag #AlixEarle có tới 332,3 triệu lượt xem, trong khi #AlixEarleEffect là gần 15 triệu. Earle hiện có 3,6 triệu người theo dõi, tăng từ khoảng 800.000 hai tháng trước. Sự phất lên chóng vánh của cô khiến nhiều người hoạt động cùng lĩnh vực kinh ngạc.